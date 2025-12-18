Лавров прокомментировал планы США по операциям в Венесуэле Лавров: планы США по наземным операциям в Венесуэле убивают надежду договориться

Намерение США провести наземные операции в Венесуэле лишает надежды на возможность договориться в рамках нынешнего расклада сил, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, при этом Вашингтон сохраняет готовность к диалогу.

Воинственные заявления Пентагона о том, что в дополнение к незаконным действиям по потоплению гражданских судов без суда и следствия в Карибском море они планируют еще и наземную операцию. Все это подрывает надежды на то, что можно договариваться в рамках нынешних раскладов сил на международной арене. Тем не менее открытость к диалогу Соединенные Штаты сохраняют, — сказал он.

Ранее стало известно, что США перебрасывают вооружение к Венесуэле, готовясь к нанесению точечных ударов по наземным целям в стране. Как сообщается в источнике, идет развертывание истребителей пятого поколения F-35A, самолетов радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler и вертолетов Sikorsky HH-60W.

До этого глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил захват американскими силами нефтяного танкера у берегов Венесуэлы, заявив, что нефть будет конфискована, а данные о владельце судна — обнародованы. В свою очередь венесуэльский МИД осудил эти действия, назвав их актом международного пиратства.