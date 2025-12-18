Стало известно о намерениях Трампа вернуть нефтяные права от Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона вернуть нефтяные права, которые якобы были похищены Венесуэлой. Его слова, которые транслировались на сайте Белого дома, прозвучали на военной базе Эндрюс под Вашингтоном во время общения с журналистами.

Не забывайте, они забрали все наши права на энергетику. Не столь давно они забрали наши (права на. — NEWS.ru) нефть, и мы хотим вернуть их. Они незаконно забрали их, — заявил Трамп.

Ранее стало известно, что США перебрасывают вооружение к Венесуэле, готовясь к нанесению точечных ударов по наземным целям в стране. Как сообщается в источнике, идет развертывание истребителей пятого поколения F-35A, самолетов радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler и вертолетов Sikorsky HH-60W.

До этого глава Белого дома подтвердил захват американскими силами нефтяного танкера у берегов Венесуэлы, заявив, что нефть будет конфискована, а данные о владельце судна — обнародованы. В свою очередь венесуэльский МИД осудил эти действия, назвав их актом международного пиратства.