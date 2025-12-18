Приметы 18 декабря — Саввин день: откладываем в сторону иголки

18 декабря в церкви вспоминают Савву Освященного. В народе день так и прозвали — Саввин. С точки зрения традиций день считался продолжением Варвариных морозов и отличался крепкой стужей. На Руси говорили: «Варвара мостит, Савва гвозди вострит, Никола прибивает». Саввин день был отмечен строгими запретами на работу, особенно для женщин.
Погодные приметы на Саввин день, 18 декабря
Ясный морозный день на Савву предвещал благоприятную погоду для озимых и хороший урожай в будущем году.
Если на Савву тепло, то зима будет мягкой и слякотной.
Яркий огонь в печи с сильным треском предвещал сильные морозы и стужу.
Сухой снег, выпавший на Савву, обещал хороший урожай летом.
Если дым из печной трубы стелется по земле, это предсказывало предстоящую оттепель. Если же дым поднимается вертикально вверх — к морозу.
Приметы о зверях и птицах на Саввин день, 18 декабря
Особое внимание уделяли лошадям. Если лошадь в этот день беспокоится в стойле, фыркает и бьет копытом — это могло означать приближение метели или резкого ухудшения погоды.
Белки прячутся в дуплах — жди сильных морозов.
Снегири прилетели и активно поют — жди скорого потепления.
Вороны и галки сидят на нижних ветвях деревьев — жди сильный ветер или снегопад.
Куры громко квохчут — к ненастью или снегопаду.
Домашний скот жмется друг к другу — жди холодов.
Что можно делать на Саввин день, 18 декабря
Девушки, не успевшие погадать на Варварин день (17 декабря), могли продолжить гадания на суженого (например, с вишневыми веточками).
Крестьяне молились преподобному Савве о защите от внезапной смерти, благополучии и исцелении.
Считалось, что поход в баню в этот день дарует здоровье на весь следующий год.
Крестьяне осматривали амбары, погреба, чтобы мороз не повредил припасы. Проверяли, хорошо ли утеплены хлева.
День был благоприятен для возвращения взятого взаймы.
Что нельзя делать на Саввин день, 18 декабря
Заниматься женским рукоделием. Категорически запрещалось прясть, шить, вязать и вышивать. Считалось, что нарушение запрета может навлечь несчастье или болезнь.
Ссориться, ругаться и конфликтовать. Конфликт в этот день мог затянуться надолго и принести в дом несчастье.
Отправляться в дальнюю дорогу. Путешествие на Савву могло быть неудачным или опасным из-за метелей и сильных морозов.
Бездельничать мужчинам. В отличие от женщин, мужчинам следовало заниматься работой по хозяйству, чтобы избежать бедности.
Стричь волосы и ногти — к проблемам со здоровьем.
