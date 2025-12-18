Приметы 18 декабря — Саввин день: откладываем в сторону иголки

18 декабря в церкви вспоминают Савву Освященного. В народе день так и прозвали — Саввин. С точки зрения традиций день считался продолжением Варвариных морозов и отличался крепкой стужей. На Руси говорили: «Варвара мостит, Савва гвозди вострит, Никола прибивает». Саввин день был отмечен строгими запретами на работу, особенно для женщин.

Если дым из печной трубы стелется по земле, это предсказывало предстоящую оттепель. Если же дым поднимается вертикально вверх — к морозу.

Яркий огонь в печи с сильным треском предвещал сильные морозы и стужу.

Если на Савву тепло, то зима будет мягкой и слякотной.

Ясный морозный день на Савву предвещал благоприятную погоду для озимых и хороший урожай в будущем году.

Особое внимание уделяли лошадям. Если лошадь в этот день беспокоится в стойле, фыркает и бьет копытом — это могло означать приближение метели или резкого ухудшения погоды.

Погода по зверям и птицам: приметы 18 декабря

Куры громко квохчут — к ненастью или снегопаду.

Вороны и галки сидят на нижних ветвях деревьев — жди сильный ветер или снегопад.

Девушки, не успевшие погадать на Варварин день (17 декабря), могли продолжить гадания на суженого (например, с вишневыми веточками).

Крестьяне молились преподобному Савве о защите от внезапной смерти, благополучии и исцелении.

Считалось, что поход в баню в этот день дарует здоровье на весь следующий год.

Крестьяне осматривали амбары, погреба, чтобы мороз не повредил припасы. Проверяли, хорошо ли утеплены хлева.