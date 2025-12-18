Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 00:05

Приметы 18 декабря — Саввин день: откладываем в сторону иголки

Приметы 18 декабря Приметы 18 декабря Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

18 декабря в церкви вспоминают Савву Освященного. В народе день так и прозвали — Саввин. С точки зрения традиций день считался продолжением Варвариных морозов и отличался крепкой стужей. На Руси говорили: «Варвара мостит, Савва гвозди вострит, Никола прибивает». Саввин день был отмечен строгими запретами на работу, особенно для женщин.

Погодные приметы на Саввин день, 18 декабря

  • Ясный морозный день на Савву предвещал благоприятную погоду для озимых и хороший урожай в будущем году.

  • Если на Савву тепло, то зима будет мягкой и слякотной.

  • Яркий огонь в печи с сильным треском предвещал сильные морозы и стужу.

  • Сухой снег, выпавший на Савву, обещал хороший урожай летом.

  • Если дым из печной трубы стелется по земле, это предсказывало предстоящую оттепель. Если же дым поднимается вертикально вверх — к морозу.

Приметы о зверях и птицах на Саввин день, 18 декабря

  • Особое внимание уделяли лошадям. Если лошадь в этот день беспокоится в стойле, фыркает и бьет копытом — это могло означать приближение метели или резкого ухудшения погоды.

  • Белки прячутся в дуплах — жди сильных морозов.

  • Снегири прилетели и активно поют — жди скорого потепления.

Погода по зверям и птицам: приметы 18 декабря Погода по зверям и птицам: приметы 18 декабря Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

  • Вороны и галки сидят на нижних ветвях деревьев — жди сильный ветер или снегопад.

  • Куры громко квохчут — к ненастью или снегопаду.

  • Домашний скот жмется друг к другу — жди холодов.

Что можно делать на Саввин день, 18 декабря

  • Девушки, не успевшие погадать на Варварин день (17 декабря), могли продолжить гадания на суженого (например, с вишневыми веточками).

  • Крестьяне молились преподобному Савве о защите от внезапной смерти, благополучии и исцелении.

  • Считалось, что поход в баню в этот день дарует здоровье на весь следующий год.

  • Крестьяне осматривали амбары, погреба, чтобы мороз не повредил припасы. Проверяли, хорошо ли утеплены хлева.

  • День был благоприятен для возвращения взятого взаймы.

Что нельзя делать на Саввин день, 18 декабря

  • Заниматься женским рукоделием. Категорически запрещалось прясть, шить, вязать и вышивать. Считалось, что нарушение запрета может навлечь несчастье или болезнь.

  • Ссориться, ругаться и конфликтовать. Конфликт в этот день мог затянуться надолго и принести в дом несчастье.

  • Отправляться в дальнюю дорогу. Путешествие на Савву могло быть неудачным или опасным из-за метелей и сильных морозов.

  • Бездельничать мужчинам. В отличие от женщин, мужчинам следовало заниматься работой по хозяйству, чтобы избежать бедности.

  • Стричь волосы и ногти — к проблемам со здоровьем.

Нежная выпечка на сметане: смотрите рецепт очень быстрого новогоднего пирога у нас на сайте.

приметы
народные приметы
запреты
традиции
суеверия
обычаи
фольклор
погода
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ростовской области беспилотники ВСУ повредили жилые дома
Baza сообщила, что семь улиц в Батайске остались без света из-за атаки БПЛА
«Не только на Украину»: Глава ЕК рассказала свое мнение про Россию
SHOT сообщил о взрывах в южном городе
Не только квартира и машина: что еще можно потерять по «схеме Долиной»
Фаза Луны сегодня, 18 декабря: покупаем недвижимость и бережем глаза
Пассажирский самолет объявился спустя 13 лет после исчезновения
«Волкодав»: Лукашенко описал Путина несколькими словами
Стало известно о намерениях Трампа вернуть нефтяные права от Венесуэлы
Вера присоединился к «Локомотиву» и рассказал о своих целях
Приметы 18 декабря — Саввин день: откладываем в сторону иголки
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 18 декабря 2025 года
Верховный суд РФ подтвердил запрет на вождение без одной части тела
Розовое бикини, отъезд в США, допинг: как живет пловчиха Ефимова
В Минобороны раскрыли число сбитых за три часа украинских БПЛА
«Борьба»: Орбан заявил, что активы РФ сняли с повестки саммита ЕС
В Конгрессе США обвинили Киев в гонениях на христиан
Риски при сдаче и аренде квартиры: как не потерять жилье и не попасть в кабалу
Сафонов первым в мировой истории отразил четыре пенальти подряд
Стало известно, где могут пройти переговоры России и США по Украине
Дальше
Самое популярное
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Нападение на школу в Одинцово 16 декабря: последние новости, сколько жертв
Россия

Нападение на школу в Одинцово 16 декабря: последние новости, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.