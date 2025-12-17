Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 13:40

Отоларинголог объяснила, почему на морозе появляется насморк

Отоларинголог Забрусская связала насморк на морозе с холодовым ринитом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Сильные морозы могут вызвать холодовой ринит у некоторых людей, заявила «Здоровью Mail» отоларинголог Анна Забрусская. Для этого состояния характерны прозрачный водянистый насморк на холоде и его исчезновение в тепле, пояснила врач.

Холодовой ринит чаще всего встречается у женщин в возрасте от 21 до 60 лет, отметила Забрусская. Это состояние вызвано особыми белками в крови — криоглобулинами. Они меняют свойства крови и вызывают нетипичную реакцию сосудов, в том числе в носу. Соприкосновение холодного воздуха со слизистой приводит к ее мгновенному отеку, что и проявляется в виде насморка.

Врач предупредила, что сосудосуживающие капли при холодовом рините зачастую неэффективны. В качестве терапии обычно назначают антигистаминные препараты. Помимо их приема нужно поддерживать увлажнение слизистой носа спреями на основе морской воды.

Ранее отоларинголог Анна Кутузова заявила, что орошение слизистой носа с помощью солевых растворов снизит риск обострения аденоидов у ребенка. Отличной мерой профилактики проблем с носоглоткой станет поддерживание оптимального микроклимата в доме.

здоровье
врачи
заболевания
лекарства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Других десертов не надо: творожный сыр, тарталетки — сладость на Новый год
Мини-спа дома: текстильные элементы, превращающие ванную в место отдыха
В Барнауле силовики накрыли секту коучей-саентологов
Глава Минобороны России назвал лучший возраст для обучения работы с БПЛА
В МО сообщили об увеличении количества специальностей для призывников
Нутрициолог дала советы, как встретить праздники без тяжести в животе
Белоусов раскрыл, сколько военных госпиталей откроют в регионах России
В Минобороны перевыполнили план по контрактникам в 2025 году
Глава Минобороны рассказал о первом полке с «космическими» возможностями
Белоусов объяснил значимость освобождения Купянска
Белоусов раскрыл эффективность точечных ударов ВС России
Белоусов сравнил объемы БПЛА в российской армии и ВСУ
Белоусов сообщил о внедрении передовой системы в войска
Путин потребовал ускорить внедрение ИИ и робототехники в российские войска
Студентку техникума госпитализировали в тяжелом состоянии после аварии
Что общего у оливье и цезаря? Удивительный рецепт-гибрид
Белоусов назвал число потерь ВСУ в 2025 году
Путин высказался о льготах участникам СВО
Roblox ограничит работу сервисов в России
Белоусов назвал последний оплот Киева в Донбассе
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.