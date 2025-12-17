Отоларинголог объяснила, почему на морозе появляется насморк Отоларинголог Забрусская связала насморк на морозе с холодовым ринитом

Сильные морозы могут вызвать холодовой ринит у некоторых людей, заявила «Здоровью Mail» отоларинголог Анна Забрусская. Для этого состояния характерны прозрачный водянистый насморк на холоде и его исчезновение в тепле, пояснила врач.

Холодовой ринит чаще всего встречается у женщин в возрасте от 21 до 60 лет, отметила Забрусская. Это состояние вызвано особыми белками в крови — криоглобулинами. Они меняют свойства крови и вызывают нетипичную реакцию сосудов, в том числе в носу. Соприкосновение холодного воздуха со слизистой приводит к ее мгновенному отеку, что и проявляется в виде насморка.

Врач предупредила, что сосудосуживающие капли при холодовом рините зачастую неэффективны. В качестве терапии обычно назначают антигистаминные препараты. Помимо их приема нужно поддерживать увлажнение слизистой носа спреями на основе морской воды.

