17 декабря 2025 в 14:05

Нарколог рассказал о пагубном действии одной добавки в чай

Нарколог Шуров: чай с голубым лотосом вызывает галлюцинации

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Употребление чая с голубым лотосом может вызывать галлюцинации, заявил NEWS.ru нарколог, психиатр Василий Шуров. Кроме того, по его словам, данный напиток способен спровоцировать риск развития психических расстройств.

Голубой лотос — это галлюциноген, он изменяет психическое состояние человека. Могут появиться видения, слуховые галлюцинации, дереализация. То есть человек перестает адекватно воспринимать реальность. Если есть какая-то предрасположенность к психическим заболеваниям, то это может ускорить их развитие или спровоцировать приступ. Галлюциногены — это достаточно опасная группа, но физического привыкания не дают. После них невозможна ломка, но многим людям очень нравится этот эффект измененного сознания. Все это приводит к изменению сознания и может провоцировать опасные психозы, — предупредил Шуров.

Ранее стало известно, что сотрудники новосибирской таможенной службы изъяли во время проверки экспресс-грузов чай из лепестков лотоса. Импортные товары содержали наркотическое вещество.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

