Родителям рассказали, как снизить риск обострения аденоидов у детей

Орошение слизистой носа с помощью солевых растворов снизит риск обострения аденоидов у ребенка, заявила РИАМО отоларинголог Анна Кутузова. Отличной мерой профилактики проблем с носоглоткой станет поддерживание оптимального микроклимата в доме.

Зимний период создает условия, при которых аденоиды увеличиваются быстрее. Но своевременный осмотр, контроль микроклимата и грамотная терапия позволят детям дышать свободно. В частности, зимой полезно промывание носа. При этом важно не использовать слишком сильную струю, — уточнила Кутузова.

Она отметила, что зимой влажность воздуха в доме должна быть не ниже 45%, а температура — около 20–21 градуса. Это позволит уменьшить нагрузку на носоглотку. Помимо этого, важно своевременно лечить респираторные инфекции, а при длительном насморке отвести ребенка к специалисту.

Ранее отоларинголог Калсын Гамзатов заявил, что миндалины в детском возрасте участвуют в формировании иммунитета. Он призвал не удалять их полностью.