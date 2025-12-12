Суд впервые закрыл дело пострадавшей от «схемы Долиной»

Суд в Петербурге впервые прекратил производство по иску о признании недействительным договора купли-продажи квартиры, который был подан по так называемой «схеме Долиной», сообщила глава объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева. В июле 2024 года женщина по имени Маргарита продала свое жилье Константину за 5 млн рублей. Как выяснилось позже, она стала жертвой мошенников, которые, представляясь сотрудниками полиции и Центробанка, убедили ее срочно продать квартиру, чтобы «сохранить» свои средства, а затем завладели этими деньгами.

После того как Маргарита обратилась в полицию и подала иск о недействительности сделки, стороны смогли договориться и 11 декабря заключили мировое соглашение о расторжении договора купли-продажи. По условиям соглашения, Маргарита обязалась вернуть Константину 5 млн рублей через специальный банковский счет, который будет действовать до апреля 2026 года. Константин, в свою очередь, должен будет освободить и передать ей квартиру сразу после утверждения соглашения судом.

В итоге суд прекратил разбирательство, при этом постановил вернуть Маргарите уплаченную ею государственную пошлину из бюджета Петербурга, хотя изначально стороны договорились оплатить расходы самостоятельно. Решение вступило в силу немедленно, что ознаменовало собой редкий пример досудебного урегулирования последствий крупного мошенничества, связанного с недвижимостью.

Ранее мать с дочерью-инвалидом лишились квартиры в Москве из-за «эффекта Долиной». Сначала продавцы-пенсионеры сообщили, что переезжают в Канаду, но потом отменили сделку и отказались покидать жилье.