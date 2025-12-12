Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 17:04

Суд впервые закрыл дело пострадавшей от «схемы Долиной»

В Петербурге суд впервые закрыл дело о «схеме Долиной» после примирения сторон

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Суд в Петербурге впервые прекратил производство по иску о признании недействительным договора купли-продажи квартиры, который был подан по так называемой «схеме Долиной», сообщила глава объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева. В июле 2024 года женщина по имени Маргарита продала свое жилье Константину за 5 млн рублей. Как выяснилось позже, она стала жертвой мошенников, которые, представляясь сотрудниками полиции и Центробанка, убедили ее срочно продать квартиру, чтобы «сохранить» свои средства, а затем завладели этими деньгами.

После того как Маргарита обратилась в полицию и подала иск о недействительности сделки, стороны смогли договориться и 11 декабря заключили мировое соглашение о расторжении договора купли-продажи. По условиям соглашения, Маргарита обязалась вернуть Константину 5 млн рублей через специальный банковский счет, который будет действовать до апреля 2026 года. Константин, в свою очередь, должен будет освободить и передать ей квартиру сразу после утверждения соглашения судом.

В итоге суд прекратил разбирательство, при этом постановил вернуть Маргарите уплаченную ею государственную пошлину из бюджета Петербурга, хотя изначально стороны договорились оплатить расходы самостоятельно. Решение вступило в силу немедленно, что ознаменовало собой редкий пример досудебного урегулирования последствий крупного мошенничества, связанного с недвижимостью.

Ранее мать с дочерью-инвалидом лишились квартиры в Москве из-за «эффекта Долиной». Сначала продавцы-пенсионеры сообщили, что переезжают в Канаду, но потом отменили сделку и отказались покидать жилье.

мошенничество
Санкт-Петербург
недвижимоcть
иски
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карл III решил рассказать подданным о своей борьбе с раком
Готовлю оливье как в ресторане: мини-версия в стопках
Эксперт рассказал, кому стоит держать накопления в долларах и евро
В Совфеде разоблачили план Зеленского по прекращению огня на время выборов
Началась встреча Путина с президентом Ирака
Стоимость полисов ОСАГО рекордно выросла в ряде регионов России
В Британии заявили о «катастрофическом сигнале» для Украины на саммите ЕС
ЕР призвала россиян подключиться к формированию народной программы
В Дагестане двое человек погибли из-за опасного вируса
Европейцев предупредили о «золотых» энергоносителях
Слухи о болезни, «Аншлаг», маленькая пенсия: как живет Регина Дубовицкая
Назван возможный преемник главы МИД Украины
Меркель отказалась от фирменного жеста руками
14-летняя дочь Самойловой и Джигана показала своего молодого человека
Медведев рассказал, как «Единая Россия» защитила права ветеранов СВО
Модель Артамонова снова решила поворошить белье Глушенкова
В ЕС признали обеспокоенность Бельгии по российским активам
На Украине обвинили Ермака в краже $50 млн у ООН
Лукашенко оценил последние действия Трампа
В Госдуме предложили запретить рекламные и коллекторские звонки в праздники
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.