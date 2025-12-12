Захарова рассказала любимую шутку Лаврова о древнейшей профессии

Представитель МИД РФ Мария Захарова на премии «Дзена» «Люди слова» поделилась шуткой о дипломатах, которые претендуют на звание древнейшей профессии. По ее словам, которые передает ТАСС, автор остроты — министр иностранных дел Сергей Лавров.

Мы [дипломаты] претендуем на звание древнейшей профессии, потому что, как говорит Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, даже для того, о чем вы подумали, тоже надо уметь договариваться, — рассказала шутку Захарова.

Ранее представитель МИД пошутила, что новогоднее освещение вечерней Москвы могло заставить американскую делегацию переосмыслить состояние российской экономики. По ее словам, особенно впечатляюще столица смотрелась на фоне заявлений экс-главы США Барака Обамы о «порванной в клочья» экономике России.

До этого Захарова рассказала остроту по поводу речи министра обороны Италии Гуидо Крозетто. Тот поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за то, что он якобы «нашел в себе силы бороться с коррупцией». По словам дипломата, украинский политик в своем противостоянии «уничтожает дозу за дозой».