Круглый стол по Украине собрал почти 100 участников МИД: 96 дипломатов участвовали в круглом столе по Украине с Лавровым

В круглом столе по Украине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым участвовали 96 послов стран и представителей международных организаций, сообщила пресс-служба МИД РФ. В своем выступлении Лавров указал на последовательные усилия России по урегулированию украинского кризиса.

11 декабря Министр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров выступил на «круглом столе» по теме «Украинский кризис. Дипломатия и перспективы урегулирования», организованном Дипломатической академией МИД России, в присутствии 96 аккредитованных в Москве послов стран Мирового большинства и представителей международных организаций, — говорится в сообщении.

В ходе «круглого стола» министр отмечал, что поощрение русофобии и нацизма явно входит в европейские планы. По его словам, Европа молчит по многим фактам нарушения прав русскоязычного населения Киевом.

До этого во время правительственного часа в Совете Федерации министр отмечал, что финские политические элиты проявляют животную русофобию. По словам дипломата, длительное сотрудничество двух стран не смогло улучшить отношения Хельсинки и Москвы. Он также напомнил о сотрудничестве финских структур с нацистами в годы Великой Отечественной войны. Теперь, по его словам, поставки Германией оружия на Украину снова усиливают напряженность в Европе.