Финские политические элиты проявляют животную русофобию, заявил глава МИД России Сергей Лавров во время правительственного часа в Совете Федерации. По словам дипломата, длительное сотрудничество двух стран не смогло улучшить отношения Хельсинки и Москвы.

Сегодня складывается впечатление, что долгие десятилетия добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной не помогли финским элитам излечиться от животной русофобии, которую они сейчас демонстрируют, — сказал Лавров.

В своем выступлении министр также напомнил о сотрудничестве финских структур с нацистами в годы Великой Отечественной войны, подчеркнув, что эти факты остаются общеизвестными. Теперь, по его словам, поставки Германией оружия на Украину снова усиливают напряженность в Европе.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова пообещала передать министру иностранных дел Финляндии Элине Валтонен книгу о финской русофобии в ответ на ее заявление о якобы 19 нападениях Москвы на соседей. Захарова напомнила, что Финляндия сама дважды атаковала Советскую Россию еще до войны 1939–1940 годов.