Захарова отреагировала на травлю ее тезки в Италии Захарова назвала гонения на ее тезку в Италии проявлением русофобии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко назвала проявлением «отвратительной русофобии» усилия Италии по разрыву связей с Россией. Выступая на вебинаре Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN), она привела в пример случай своей тезки и однофамилицы, проживающей в стране. Ее тезка, по словам Захаровой, сталкивается с дополнительными проверками со стороны итальянских властей и задержкой зарплаты из-за санкций ЕС, введенных против дипломата.

И она столкнулась с ужасным обращением со стороны так называемых европейских властей просто потому, что у нее такая же, как у меня, фамилия, — сказала дипломат.

Захарова выразила крайнее удивление тем, что россиянка, лично не находясь под санкциями, регулярно сталкивается с серьезными проблемами при обращении в банки и государственные структуры. Дипломат подчеркнула, что банки закрывают счета не только граждан России или русских по национальности, но и людей, чьи фамилии и имена кажутся им подозрительными.

Ранее Захарова пообещала передать министру иностранных дел Финляндии Элине Валтонен книгу о финской русофобии. Таким образом она отреагировала на слова дипломата, что Москва за последние 100 лет якобы напала на 19 стран-соседей, тогда как на нее не нападал никто.