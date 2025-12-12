Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Когда хочется домашнего уюта и сладкого аромата, наполняющего всю кухню, на помощь приходит классика немецкой кухни — апфельштрудель. Этот знаменитый яблочный рулет — не просто десерт, а настоящее путешествие во вкусе, где тончайшее хрустящее тесто встречается с сочной начинкой из яблок с корицей и изюмом. Его приготовление — это почти медитативный процесс, а результат неизменно радует и глаз, и душу. Каждый кусочек тает во рту, даря ощущение тепла и домашнего комфорта, напоминая о бабушкиных пирогах и беззаботном детстве. Идеальное завершение воскресного обеда или компания к чашке ароматного кофе.

Вам понадобится: для теста — 200 г муки, 1 яйцо, 2 ст. л. растительного масла, 80 мл теплой воды, щепотка соли; для начинки — 3 крупных кисло-сладких яблока, 50 г изюма, 50 г сахара, 1 ч. л. молотой корицы, 30 г молотых сухарей или орехов, 50 г растопленного сливочного масла. Сначала замесите эластичное тесто из муки, яйца, масла, воды и соли. Накройте полотенцем и дайте отдохнуть 30 минут. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте тонкими дольками. Смешайте с изюмом, сахаром, корицей и сухарями. Тесто тонко раскатайте в большой прямоугольник на припыленной мукой скатерти. Смажьте растопленным маслом, равномерно распределите начинку, оставив свободными края. С помощью скатерти аккуратно сверните рулет, защипнув концы. Переложите швом вниз на противень, застеленный бумагой, смажьте оставшимся маслом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета. Подавайте теплым, посыпав сахарной пудрой.

