Этот пирог подкупает нежностью и простотой — готовлю из трех ингредиентов за 40 минут

Боитесь дрожжевого теста? Этот пирог — ваше спасение. Никакой сложной технологии, только простые ингредиенты и результат, который не стыдно подать гостям.

Для пирога нужны: натуральный йогурт (200 г), мука (80 г), сахар (по вкусу, примерно 100–120 г), яйца (2 белка и 1 желток), свежая или замороженная вишня (100 г), разрыхлитель (3 г).

Сначала разогреваю духовку до 180 °C. Отделяю белки от желтков. Белки взбиваю с сахаром и разрыхлителем до устойчивых пиков — это главный секрет воздушности. В пышную белковую массу аккуратно добавляю йогурт, один желток и просеянную муку, аккуратно перемешиваю лопаткой. Переливаю тесто в небольшую форму (16–18 см), смазанную маслом. Сверху выкладываю вишню и отправляю форму в духовку на 35–40 минут. Готовому пирогу даю полностью остыть в форме — так он не осядет и будет идеально резаться.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

