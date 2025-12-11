Устали от плова? Делаю мясную запеканку «По-домашнему» с картофельной решеткой сверху. Сытно, красиво и просто

Надоела возня с казаном и хочется чего-то такого же сытного и ароматного, но готовящегося практически без вашего участия? Эта мясная запеканка станет вашим новым любимым блюдом для уютного семейного ужина. В ней сочетается все лучшее от классической домашней кухни: сочный фарш, тушенный с овощами, и нежная картофельная решетка, которая запекается до хрустящей золотистой корочки. В отличие от плова, здесь не нужно следить, чтобы рис не подгорел, или выпаривать жидкость — просто смешайте ингредиенты и отправьте в духовку. Результат получается невероятно аппетитным, красивым и гарантированно соберет всех домочадцев за столом. Простота исполнения здесь — синоним успеха.

Вам понадобится: для мясной основы — 500 г смешанного фарша, 1 крупная луковица, 1 морковь, 3 ст. л. томатной пасты, соль, перец, растительное масло; для картофельной решетки — 5–6 крупных картофелин, 2 яйца, 3 ст. л. сметаны, 50 г твердого сыра, соль по вкусу. Лук и морковь мелко нарежьте и обжарьте на сковороде до мягкости. Добавьте фарш, обжаривайте до изменения цвета, затем введите томатную пасту, разведенную в 100 мл воды, посолите, поперчите и тушите 10 минут. Картофель очистите и натрите на крупной терке. Отожмите лишний сок, добавьте яйца, сметану, соль и перемешайте. В форму для запекания выложите мясную основу ровным слоем. Сверху аккуратно распределите картофельную массу, формируя подобие решетки ложкой или вилкой. Посыпьте натертым сыром. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 40–45 минут до румяной корочки на картофеле. Подавайте горячей, украсив зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.