Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 18:00

Канун праздника без суеты: 3 главных блюда за 45 минут — проверенные новогодние рецепты, все успеете до прихода гостей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Праздничный вечер — это время для общения с близкими, а не для изнурительного стояния у плиты. Специально для тех, кто ценит каждую минуту предновогоднего волшебства, мы собрали три беспроигрышных рецепта главных блюд, которые гарантированно укладываются в 45 минут. Это не просто быстрые рецепты, а проверенные временем сочетания, которые не требуют сложных ингредиентов или кулинарного мастерства. Свежее филе, сочная курица и нежный сыр — мы сделали ставку на те продукты, которые легко найти и которые всегда получаются идеально. Эти блюда создают ощущение настоящего праздничного пира, но оставляют вам главное — время на то, чтобы нарядиться, украсить стол и с улыбкой встретить гостей, зная, что на кухне все под контролем.

Первое блюдо — филе лосося в цитрусовом маринаде. Возьмите 2 стейка лосося (около 500 г). Смешайте сок половины апельсина и половинки лайма с 2 столовыми ложками соевого соуса и 1 ложкой меда. Замаринуйте рыбу на 10 минут, затем обжарьте на хорошо разогретой сковороде по 4 минуты с каждой стороны. Подавайте с дольками лайма.

Второе блюдо — куриные бедра с чесноком и розмарином. Вам понадобится 4 куриных бедра. Обжарьте их кожей вниз на сухой сковороде до хрустящей корочки (7–8 минут), затем переверните, добавьте 4 зубчика чеснока и веточку розмарина, готовьте под крышкой еще 15 минут.

Третье блюдо — запеченная брокколи под сырной корочкой. Разделите на соцветия 1 кочан брокколи, выложите в форму, полейте 2 столовыми ложками сливок, посыпьте 100 г тертого сыра чеддер и запекайте в разогретой до 200°C духовке 20 минут. Подавайте все блюда горячими, украсив свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Вместо «Мимозы» готовлю «Лисью шубку»: достойная и яркая альтернатива классическому салату
Общество
Вместо «Мимозы» готовлю «Лисью шубку»: достойная и яркая альтернатива классическому салату
Устали от плова? Делаю мясную запеканку «По-домашнему» с картофельной «решёткой» сверху. Сытно, красиво и просто
Общество
Устали от плова? Делаю мясную запеканку «По-домашнему» с картофельной «решёткой» сверху. Сытно, красиво и просто
Вместо «Мимозы» в салатнице: всего 3 ингредиента. Салат-хит с консервированным лососем, рисом и яйцом — нежнее не бывает
Общество
Вместо «Мимозы» в салатнице: всего 3 ингредиента. Салат-хит с консервированным лососем, рисом и яйцом — нежнее не бывает
«Хрустальный венок» вместо шубы: всего 3 главных ингредиента. Салат с пекинкой и крабовыми палочками под вино и шампанское
Общество
«Хрустальный венок» вместо шубы: всего 3 главных ингредиента. Салат с пекинкой и крабовыми палочками под вино и шампанское
Забудьте про «Прагу»! Готовлю «Бархатную ночь» — темно-шоколадные коржи с вишневым конфитюром. Просто, вкусно и необычно
Общество
Забудьте про «Прагу»! Готовлю «Бархатную ночь» — темно-шоколадные коржи с вишневым конфитюром. Просто, вкусно и необычно
рецепты
новогодний стол — 2026
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Удивительной миссис Мейзел» погибла под колесами автомобиля
Закуска для особого момента: икорные бутерброды к шампанскому
Сдавал жену в аренду свингерам: сутенера приговорили к 160 часам работ
«Потеря реальности»: Михалков о возращении Ефремова к работе
«Единая Россия» добилась ремонта 800 студенческих общежитий
Белоусов рассказал об успехах на Северском направлении
Эрмитаж впервые прокомментировал задержание своего археолога в Польше
Взрыв на улице Киева привел к смерти человека
ОАЭ выдали России главу жестокой ОПГ, похищавшего десятки миллионов
Захарова обвинила Кишинев в нарушении Венской конвенции
Полиция отобрала сотни скутеров и велосипедов у нарушителей ПДД
В Пакистане воров заставили доказывать невиновность жутким обрядом
В аэропорту столицы Чувашии ввели ограничения на полеты самолетов
Китай успешно запустил крупнейший в мире БПЛА-авианосец тяжелого класса
Внуки убитой своим сыном женщины подали иск против OpenAI
В Петербурге раскрыли ключевую версию смертельного пожара на рынке
В Великобритании начался худший сезон гриппа за всю историю
«Мисс Финляндия» лишилась титула из-за скандального снимка
Глава ВОЗ раскрыл, существует ли связь между вакцинацией и аутизмом
Россиянам напомнили о сроках оплаты декабрьских квитанций
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.