Канун праздника без суеты: 3 главных блюда за 45 минут — проверенные новогодние рецепты, все успеете до прихода гостей

Праздничный вечер — это время для общения с близкими, а не для изнурительного стояния у плиты. Специально для тех, кто ценит каждую минуту предновогоднего волшебства, мы собрали три беспроигрышных рецепта главных блюд, которые гарантированно укладываются в 45 минут. Это не просто быстрые рецепты, а проверенные временем сочетания, которые не требуют сложных ингредиентов или кулинарного мастерства. Свежее филе, сочная курица и нежный сыр — мы сделали ставку на те продукты, которые легко найти и которые всегда получаются идеально. Эти блюда создают ощущение настоящего праздничного пира, но оставляют вам главное — время на то, чтобы нарядиться, украсить стол и с улыбкой встретить гостей, зная, что на кухне все под контролем.

Первое блюдо — филе лосося в цитрусовом маринаде. Возьмите 2 стейка лосося (около 500 г). Смешайте сок половины апельсина и половинки лайма с 2 столовыми ложками соевого соуса и 1 ложкой меда. Замаринуйте рыбу на 10 минут, затем обжарьте на хорошо разогретой сковороде по 4 минуты с каждой стороны. Подавайте с дольками лайма.

Второе блюдо — куриные бедра с чесноком и розмарином. Вам понадобится 4 куриных бедра. Обжарьте их кожей вниз на сухой сковороде до хрустящей корочки (7–8 минут), затем переверните, добавьте 4 зубчика чеснока и веточку розмарина, готовьте под крышкой еще 15 минут.

Третье блюдо — запеченная брокколи под сырной корочкой. Разделите на соцветия 1 кочан брокколи, выложите в форму, полейте 2 столовыми ложками сливок, посыпьте 100 г тертого сыра чеддер и запекайте в разогретой до 200°C духовке 20 минут. Подавайте все блюда горячими, украсив свежей зеленью.

