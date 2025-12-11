Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 17:00

Забудьте про «Прагу»! Готовлю «Бархатную ночь» — темно-шоколадные коржи с вишневым конфитюром. Просто, вкусно и необычно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пора отправить в гастрономическое прошлое классическую «Прагу» и познакомиться с тортом, который станет новым эталоном шоколадного наслаждения. «Бархатная ночь» — это не просто десерт, а настоящее погружение в глубину вкуса. Представьте себе нежнейшие, влажные коржи из темного какао, каждый из которых пропитан тонким сиропом с намеком на кофейные нотки. Между ними скрывается слой яркого, с легкой кислинкой вишневого конфитюра, который разрывает монотонность сладости и создает идеальный контраст. Венчает эту композицию бархатистый шоколадный ганаш, создающий ту самую «ночь» — гладкую, глянцевую и невероятно роскошную. Этот торт не просто едят, его запоминают.

Вам понадобится: для коржей — 4 яйца, 200 г сахара, 200 г муки, 50 г темного какао-порошка, 1 ч.л. разрыхлителя, 150 мл растительного масла, 150 мл кефира; для пропитки — 100 мл воды, 50 г сахара, 1 ст. л. коньяка или растворимого кофе; для конфитюра — 300 г замороженной или свежей вишни (без косточек), 100 г сахара, 1 ст. л. лимонного сока; для ганаша — 200 г темного шоколада, 200 мл сливок 33%. Духовку разогрейте до 180 °C. Взбейте яйца с сахаром, добавьте кефир и масло. Просейте муку с какао и разрыхлителем, соедините с жидкой основой. Разделите тесто на 3 части, выпекайте коржи по 15–20 минут. Для конфитюра уварите вишню с сахаром и лимонным соком до загустения. Для ганаша доведите сливки до кипения, залейте ими поломанный шоколад, дайте постоять минуту и размешайте до гладкости. Соберите торт, пропитав коржи сиропом и промазав вишневым конфитюром. Полностью покройте торт остывшим до нужной консистенции ганашем. Дайте настояться в холодильнике не менее 6 часов.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Домашняя колбаса к празднику или на перекус — готовлю из индейки: даже мясорубка не нужна
Общество
Домашняя колбаса к празднику или на перекус — готовлю из индейки: даже мясорубка не нужна
Готовлю к Новому году домашние конфеты — беру финики и маскарпоне: изысканный десерт за 15 минут
Общество
Готовлю к Новому году домашние конфеты — беру финики и маскарпоне: изысканный десерт за 15 минут
Вкуснее и нежнее Наполеона! Собираю «Мохито» — лаймовый бисквит, мятный сироп и белый ромовый крем
Общество
Вкуснее и нежнее Наполеона! Собираю «Мохито» — лаймовый бисквит, мятный сироп и белый ромовый крем
«Птичье молоко» отдыхает! Пеку «Малиновый закат» — безе, миндальный бисквит и ягодное желе. Простой и очень вкусный торт
Общество
«Птичье молоко» отдыхает! Пеку «Малиновый закат» — безе, миндальный бисквит и ягодное желе. Простой и очень вкусный торт
Идея для тех, кто устал от тортов: уютный морковный десерт за 30 минут
Семья и жизнь
Идея для тех, кто устал от тортов: уютный морковный десерт за 30 минут
рецепты
торты
десерты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Журнал Time выбрал архитекторов ИИ «Человеком года»
Путин отметил хорошую динамику освобождения двух направлений
В МИД предупредили о распространении фейков о переговорах по Украине
Стало известно, кто из актеров вернется во франшизу «Голодных игр»
Экс-подполковник СБУ обнародовал документы о причастности Запада к Майдану
Ветеринар рассказал, какие новогодние атрибуты опасны для животных
Волочкова выступила за естественную красоту зрелых женщин
К обвиняемым в покушении на Симоньян выдвинули иск на 35 млн рублей
На «Госуслугах» появился сервис для беременных
Российский космонавт удивил признанием о тоске по «третьему небу» на МКС
В Госдуме ответили, как не допустить нападения НАТО на Калининград
Европу потрясла еще одна кража из музея
Международная федерация хоккея с мячом почтила память Скрынника
В ГД назвали несправедливостью размер квоты для российских лыжников
Жертвы «схемы Долиной» отключили пенсионерке свет в квартире
Взрыв в жилом доме под Волгоградом 11 декабря: жертвы, была ли атака ВСУ?
Москвичи смогут увидеть метеорный поток Урсиды
Инвалидность, операция, скандал из-за Ковальчук: куда пропал певец Чумаков
В подъезде дома в Москве нашли тела двух человек
Россиянам озвучили допустимую норму вина
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.