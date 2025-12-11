Забудьте про «Прагу»! Готовлю «Бархатную ночь» — темно-шоколадные коржи с вишневым конфитюром. Просто, вкусно и необычно

Пора отправить в гастрономическое прошлое классическую «Прагу» и познакомиться с тортом, который станет новым эталоном шоколадного наслаждения. «Бархатная ночь» — это не просто десерт, а настоящее погружение в глубину вкуса. Представьте себе нежнейшие, влажные коржи из темного какао, каждый из которых пропитан тонким сиропом с намеком на кофейные нотки. Между ними скрывается слой яркого, с легкой кислинкой вишневого конфитюра, который разрывает монотонность сладости и создает идеальный контраст. Венчает эту композицию бархатистый шоколадный ганаш, создающий ту самую «ночь» — гладкую, глянцевую и невероятно роскошную. Этот торт не просто едят, его запоминают.

Вам понадобится: для коржей — 4 яйца, 200 г сахара, 200 г муки, 50 г темного какао-порошка, 1 ч.л. разрыхлителя, 150 мл растительного масла, 150 мл кефира; для пропитки — 100 мл воды, 50 г сахара, 1 ст. л. коньяка или растворимого кофе; для конфитюра — 300 г замороженной или свежей вишни (без косточек), 100 г сахара, 1 ст. л. лимонного сока; для ганаша — 200 г темного шоколада, 200 мл сливок 33%. Духовку разогрейте до 180 °C. Взбейте яйца с сахаром, добавьте кефир и масло. Просейте муку с какао и разрыхлителем, соедините с жидкой основой. Разделите тесто на 3 части, выпекайте коржи по 15–20 минут. Для конфитюра уварите вишню с сахаром и лимонным соком до загустения. Для ганаша доведите сливки до кипения, залейте ими поломанный шоколад, дайте постоять минуту и размешайте до гладкости. Соберите торт, пропитав коржи сиропом и промазав вишневым конфитюром. Полностью покройте торт остывшим до нужной консистенции ганашем. Дайте настояться в холодильнике не менее 6 часов.

