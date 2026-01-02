Финики, грецкий орех и сливочный крем — собираю торт «Рождественская звезда». Богатый вкус, сияющий на праздничном столе

Этот торт — воплощение щедрого рождественского угощения, где каждый слой дарит особенное наслаждение. Мягкий бисквит с нотками карамели, насыщенная начинка из ароматных фиников и хрустящих грецких орехов, а также нежный сливочный крем создают гармоничный и праздничный вкус. Его эффектный вид, украшенный орехами и золотистой посыпкой, делает его настоящим центром праздничного стола.

Для приготовления вам понадобится: для бисквита — 6 яиц, 180 г сахара, 180 г муки; для начинки — 300 г фиников без косточек, 200 г грецких орехов, 100 мл сливок 33%; для крема — 500 мл сливок 33%, 100 г сахарной пудры, 1 ч. л. ванильного экстракта; для пропитки — 100 мл крепкого сладкого чая. Финики залейте горячим чаем на 15 минут, затем измельчите блендером в пасту. Орехи обжарьте и крупно порубите. Взбейте яйца с сахаром до пышности, аккуратно введите муку. Выпеките два коржа диаметром 22 см при 180°C 25 минут, остудите и разрежьте каждый пополам. Для крема взбейте холодные сливки с сахарной пудрой и ванилью до устойчивых пиков. Соберите торт: корж слегка пропитайте чаем, смажьте частью финиковой пасты, посыпьте орехами и нанесите слой крема. Повторите слои. Верх и бока торта полностью покройте кремом. Украсьте целыми половинками грецких орехов и золотистой посыпкой. Дайте торту пропитаться в холодильнике не менее 8 часов.

