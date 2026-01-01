Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 19:44

Готовим торт «День и ночь» хоть на день рождения, хоть просто к чаю — домашний шедевр без хлопот

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот торт — идеальный союз двух противоположностей. Снизу — облака из хрустящего, тающего во рту орехового безе, создающие ощущение невесомости. Сверху — тяжелый насыщенный бархатистый ганаш из темного шоколада. Их встреча рождает невероятную игру текстур и глубину вкуса, перед которой меркнут покупные десерты.

Для коржей 300 г орехов (грецких или фундука) обжариваю на сухой сковороде, остужаю и измельчаю в мелкую крошку в блендере. 6 яичных белков взбиваю с щепоткой соли и 1 ч. л. лимонного сока до мягких пиков. Не прекращая взбивать, постепенно добавляю 300 г сахара и взбиваю до плотных глянцевых пиков. Лопаткой аккуратно, снизу вверх, вмешиваю в меренгу ореховую крошку. Разделяю массу на 3 части. На противень, застеленный пергаментом, выкладываю каждую часть, формируя круг диаметром 20–22 см. Выпекаю в разогретой до 150 °C духовке 1,5 часа. Затем выключаю огонь и оставляю коржи остывать в духовке с приоткрытой дверцей еще на 1 час. Для крема 300 г темного шоколада ломаю в миску. 300 мл жирных сливок довожу до кипения и сразу заливаю ими шоколад. Оставляю на 1-2 минуты, затем перемешиваю до получения гладкого, блестящего ганаша. Добавляю 100 г мягкого сливочного масла, перемешиваю до однородности. Остужаю крем при комнатной температуре до загустения (можно убрать в холодильник, помешивая каждые 10 минут). Собираю торт, промазывая остывшие коржи шоколадным кремом. Бока и верх тоже покрываю кремом. Убираю торт в холодильник минимум на 8 часов для пропитки и стабилизации.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

Проверено редакцией
Читайте также
Тарталетки своими руками: как приготовить идеальные корзиночки без маргарина и химии
Общество
Тарталетки своими руками: как приготовить идеальные корзиночки без маргарина и химии
Десерт «Шикарная Мария Захарова»: мы попросили ИИ создать вкусняшку, которая бы понравилась представителю МИД, — вот что вышло
Общество
Десерт «Шикарная Мария Захарова»: мы попросили ИИ создать вкусняшку, которая бы понравилась представителю МИД, — вот что вышло
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Так селедку под шубой готовят северяне — делюсь скандинавским рецептом классики: с яблоком и пикантным соусом вместо майонеза
Общество
Так селедку под шубой готовят северяне — делюсь скандинавским рецептом классики: с яблоком и пикантным соусом вместо майонеза
Фанатам шоколада — готовить обязательно! «Бархат» с маскарпоне — рецепт нежного десерта с тающей текстурой
Общество
Фанатам шоколада — готовить обязательно! «Бархат» с маскарпоне — рецепт нежного десерта с тающей текстурой
еда
торты
десерты
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев в целенаправленно ударил по мирным гражданам в Херсонской области
Зеленский анонсировал важную встречу западных военных
Глава разведки одной страны принял Умерова
В Чехии сменили риторику в адрес Украины
В Кремле раскрыли, что сказал Сальдо Путину после атаки ВСУ на Хорлы
Раскрыты подробности об эвакуированных из Хорлов в Крым пациентах
В Петербурге ребенок чуть не лишился кисти из-за фейерверка
Более 20 человек пострадали при взрыве гранаты в новогоднюю ночь
Президент Швейцарии сделал первое заявление после пожара в Кран-Монтане
Россиянин пришел на концерт Rammstein и «поймал» лицом торт от барабанщика
Путин продлил особый порядок учета голосов «недружественных» акционеров
Стало известно, сколько детей родилось в новогоднюю ночь в Москве
В Словакии дали прогноз по членству Украины в НАТО
ГРУ передало США одно устройство после попытки атаки на резиденцию Путина
В столичном аэропорту ввели временные ограничения
Раскрыто состояние атаковавших резиденцию президента России дронов ВСУ
ВСУ атаковали Сочи
Силы ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ на Москву
В Госдуме предостерегли россиян от одной забавы
Названо условие нормализации диалога США и России в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом
Общество

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом

Гороскоп 1 января: кому надо на работу? Кто продолжит тратить деньги?
Семья и жизнь

Гороскоп 1 января: кому надо на работу? Кто продолжит тратить деньги?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.