Готовим торт «День и ночь» хоть на день рождения, хоть просто к чаю — домашний шедевр без хлопот

Готовим торт «День и ночь» хоть на день рождения, хоть просто к чаю — домашний шедевр без хлопот

Этот торт — идеальный союз двух противоположностей. Снизу — облака из хрустящего, тающего во рту орехового безе, создающие ощущение невесомости. Сверху — тяжелый насыщенный бархатистый ганаш из темного шоколада. Их встреча рождает невероятную игру текстур и глубину вкуса, перед которой меркнут покупные десерты.

Для коржей 300 г орехов (грецких или фундука) обжариваю на сухой сковороде, остужаю и измельчаю в мелкую крошку в блендере. 6 яичных белков взбиваю с щепоткой соли и 1 ч. л. лимонного сока до мягких пиков. Не прекращая взбивать, постепенно добавляю 300 г сахара и взбиваю до плотных глянцевых пиков. Лопаткой аккуратно, снизу вверх, вмешиваю в меренгу ореховую крошку. Разделяю массу на 3 части. На противень, застеленный пергаментом, выкладываю каждую часть, формируя круг диаметром 20–22 см. Выпекаю в разогретой до 150 °C духовке 1,5 часа. Затем выключаю огонь и оставляю коржи остывать в духовке с приоткрытой дверцей еще на 1 час. Для крема 300 г темного шоколада ломаю в миску. 300 мл жирных сливок довожу до кипения и сразу заливаю ими шоколад. Оставляю на 1-2 минуты, затем перемешиваю до получения гладкого, блестящего ганаша. Добавляю 100 г мягкого сливочного масла, перемешиваю до однородности. Остужаю крем при комнатной температуре до загустения (можно убрать в холодильник, помешивая каждые 10 минут). Собираю торт, промазывая остывшие коржи шоколадным кремом. Бока и верх тоже покрываю кремом. Убираю торт в холодильник минимум на 8 часов для пропитки и стабилизации.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.