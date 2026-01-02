Новогодний торт без духовки: вкусный сюрприз, который сэкономит вам кучу времени!

Хотите удивить гостей эффектным десертом, но не готовы проводить часы у плиты? Попробуйте этот восхитительный торт без выпечки! Он готовится быстро, выглядит празднично, а вкус покорит даже искушённых сладкоежек. И никакой возни с духовкой — идеальное решение для предновогодней суеты.

Ингредиенты: песочное печенье — 300 г; тёмный шоколад — 190 г; сливочное масло — 280 г; сливки — 100 мл; арахис — 200 г; варёная сгущёнка — 350 г; щепотка соли.

Основа торта — ароматная крошка из песочного печенья, смешанная с растопленным шоколадом, сливочным маслом и сливками. Для нежного крема взбиваем сливочное масло с варёной сгущёнкой, добавляем хрустящий арахис и щепотку соли. Собираем торт слоями в разъёмной форме, чередуя шоколадную основу и кремовую начинку, а затем отправляем в холодильник на 3–4 часа. Для завершения — глянцевая шоколадная глазурь из оставшегося шоколада, масла и сливок. Украсьте торт орехами или дольками апельсина, дайте глазури застыть (ещё 30–40 минут в холодильнике) — и шедевр готов! Кстати, торт можно приготовить заранее: за ночь он отлично пропитается и станет ещё вкуснее.

