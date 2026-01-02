Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 13:14

Готовлю рассыпчатое песочное кольцо с арахисом — мой секрет идеального теста, которое тает во рту с первого раза

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ищете идеальное сопровождение к вечернему чаю? Это арахисовое кольцо с его нежным песочным тестом и ароматной ореховой посыпкой станет главным украшением вашего стола.

Сначала я готовлю начинку: 100 г арахиса промываю, очищаю от шелухи, мелко рублю и смешиваю с 30 г сахара. Для теста растираю 200 г размягченного сливочного масла со 100 г сахара, двумя яйцами, щепоткой соли и ванилином до однородности. Просеиваю к маслу 350 г муки с 1 ч. л. разрыхлителя и быстро замешиваю мягкое тесто.

Раскатываю тесто в пласт толщиной 5-6 мм и вырезаю стаканом круги. Раскладываю заготовки на противне и отправляю в морозилку на 5-7 минут — это мой секрет идеальной рассыпчатости. Затем достаю, смазываю каждую заготовку желтком, щедро посыпаю арахисовой крошкой и слегка прижимаю ее. Выпекаю в разогретой до 200°C духовке 12-15 минут до золотистого цвета.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
Читайте также
Готовлю нежные рыбные котлеты в сметанном соусе — мой секрет, как сделать филе сочным и бесподобно вкусным
Общество
Готовлю нежные рыбные котлеты в сметанном соусе — мой секрет, как сделать филе сочным и бесподобно вкусным
С этим сокровищем и праздник удался — миндальное печенье с апельсиновой цедрой: только белок, сахар и орехи
Общество
С этим сокровищем и праздник удался — миндальное печенье с апельсиновой цедрой: только белок, сахар и орехи
Пышная и нежная творожная запеканка без муки — идеально к чаю и кофе, когда после Нового года не хочется ничего
Общество
Пышная и нежная творожная запеканка без муки — идеально к чаю и кофе, когда после Нового года не хочется ничего
Кефир, мука и ложка арахисовой пасты! Пеку заливной пирог «Щелкунчик» — хрустит снаружи, а внутри плавится
Общество
Кефир, мука и ложка арахисовой пасты! Пеку заливной пирог «Щелкунчик» — хрустит снаружи, а внутри плавится
Простой торт «Коровка» — пеку его на все праздники и дни рождения. Коржи месить всего 7 минут, а крем легкий из 2 ингредиентов
Общество
Простой торт «Коровка» — пеку его на все праздники и дни рождения. Коржи месить всего 7 минут, а крем легкий из 2 ингредиентов
еда
выпечка
десерты
орехи
арахис
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
А чек нужен? Можно ли вернуть подарок в магазин: раскрываем детали
В России сумели найти лазейку в новом утильсборе
Оставшихся без света жителей Кубани решили напоить чаем с горячими пирогами
Раскрыта ситуация с преступностью в России
Россиянам объяснили, как алкоголь «обманывает» их на морозе
Уголовное дело возбудили после обрушения крыши на складе Wildberries в Юрге
На Украине водителю микроавтобуса ТЦК выстрелили в лицо
Гагин объяснил, почему Зеленскому не нужен мир
Появились новые подробности смерти футболиста Мухамадиева
«Паскуды»: озверевший из-за русской музыки одесский депутат прогнал рабочих
В США нашли важное отличие новогодних выступлений Зеленского и Путина
МОК поставил точку в вопросе о российском флаге на ОИ-2026
Стало известно, может ли Долина выкупить квартиру у Лурье
Российские артиллеристы ударили по блиндажу и наблюдательным постам ВСУ
Гагин назвал причину атаки ВСУ по гостинице в Херсонской области
Отсиживающиеся в Германии украинцы могут оказаться на фронте
Овечкин заступился за партнера по команде и ввязался в драку
В США дали совет своим гражданам в России
МИД раскрыл список японских милитаристов XX века, лишенных реабилитации
Россияне стали реже пользоваться одним видом транспорта
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Власть

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.