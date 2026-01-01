Тарталетки своими руками: как приготовить идеальные корзиночки без маргарина и химии

Хотите удивить гостей домашними закусками, но не доверяете магазинным тарталеткам? Приготовьте их самостоятельно — так вы будете уверены в составе и получите по‑настоящему хрустящие корзиночки. К тому же процесс не требует особых навыков: справится даже начинающая хозяйка!

Для теста возьмите 180 г замороженного сливочного масла высокой жирности, 250 г муки, 4 куриных желтка, столовую ложку сахара и соль по вкусу. Секрет удачной текстуры — в замороженном масле: его нужно измельчить ножом или натереть на крупной терке, затем смешать с мукой и перетереть руками до состояния мелкой крошки. Добавьте желтки, соль и сахар, вымесите гладкое тесто и отправьте его в холодильник на час.

Охлажденное тесто разделите на порции, уложите в металлические формочки для кексов, сформируйте корзиночки и проколите дно вилкой в нескольких местах — это предотвратит вздутие. Выпекайте при 180 °C 10–15 минут до золотистой корочки. Дайте тарталеткам полностью остыть в формочках, чтобы они не потрескались, а потом наполняйте любимой начинкой — икрой, паштетом или салатом. Приятного аппетита!

