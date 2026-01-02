Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 19:14

Молочные коржики по ГОСТу — мой секрет нежной выпечки, как в советской столовой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Весь секрет нежности этих коржиков — в правильной консистенции теста и предварительном нагреве молока с сахаром. Именно этот шаг гарантирует ту самую мягкую, почти воздушную текстуру.

В сотейнике нагреваю 200 мл молока с 190 г сахара, помешивая, до полного растворения сахара, но не доводя до кипения. Снимаю с огня и добавляю 100 г мягкого сливочного масла, одно яйцо, щепотку соли и ванилин, тщательно перемешиваю до однородности. Постепенно всыпаю 450–500 г муки, смешанной с 1,5 ч. л. разрыхлителя, и замешиваю мягкое, немного липнущее тесто — важно не перенасытить его мукой, иначе коржики будут твердыми.

Убираю тесто в холодильник на 30 минут, затем раскатываю толщиной около 1 см и вырезаю коржики формочками. Выкладываю их на противень с пергаментом, при желании смазываю яйцом или молоком и выпекаю в разогретой до 180°C духовке 15–20 минут до легкого золотистого оттенка. Готовые коржики оставляю остывать на решетке.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

Проверено редакцией
Читайте также
Готовлю куриные шарики с курагой и фисташками — изысканная закуска к Рождеству, которая покорит всех
Общество
Готовлю куриные шарики с курагой и фисташками — изысканная закуска к Рождеству, которая покорит всех
Фасоль за пару часов вместо полдня: хитрость с содой, которая сэкономит ваше время!
Общество
Фасоль за пару часов вместо полдня: хитрость с содой, которая сэкономит ваше время!
Готовлю рассыпчатое песочное кольцо с арахисом — мой секрет идеального теста, которое тает во рту с первого раза
Общество
Готовлю рассыпчатое песочное кольцо с арахисом — мой секрет идеального теста, которое тает во рту с первого раза
С этим сокровищем и праздник удался — миндальное печенье с апельсиновой цедрой: только белок, сахар и орехи
Общество
С этим сокровищем и праздник удался — миндальное печенье с апельсиновой цедрой: только белок, сахар и орехи
Надоели оладьи? Замешиваю тесто на кефире, заворачиваю в него сыр с помидором — и через 20 минут чудо из духовки
Общество
Надоели оладьи? Замешиваю тесто на кефире, заворачиваю в него сыр с помидором — и через 20 минут чудо из духовки
еда
выпечка
тесто
десерты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Одна деталь выдала причастность ВСУ к взрыву в ТЦ Харькова
Умер актер из сериала «Доктор Живаго»
Мечты о детях, сравнения с Борисовым, театр: как живет актер Юрий Гаас
Минобороны России опровергло сообщения о бомбардировке Харькова
Раскрыто, кем оказалась одна из жертв теракта ВСУ в Хорлах
Россиянин вылетел из такси с собакой на полном ходу и попал на видео
В Колорадо впервые с 1999 года произошло уникальное убийство
Кадыров показал кадры уничтожения пехоты ВСУ на Сумском направлении
«Ждуны» в атаке под Херсоном, Modern Talking — за Путина: что будет дальше
Мужчина похитил меч со статуи национальной героини Франции
Сальдо раскрыл, когда будут опознаны все тела жертв теракта в Хорлах
Не нужен подарок? Как передарить, зачем это делать и как поступают в мире
В Китае разбогатевшего чиновника приговорили к смертной казни
Осужденному на пожизненный срок убийце заплатили за депрессию в тюрьме
Тайная семья, слова об эмиграции, новые фильмы: как живет Максим Аверин
Новогодний отдых для россиянина на курорте обернулся кошмаром
Увеличилось число жертв после кровавой атаки ВСУ
Студентка погибла при ударе ВСУ по кафе в Хорлах
Трое детей едва выжили в смертельном ДТП в российском регионе
Зеленский объявил о переходе главы Госпогранслужбы на новое место работы
Дальше
Самое популярное
ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Власть

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.