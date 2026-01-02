Молочные коржики по ГОСТу — мой секрет нежной выпечки, как в советской столовой

Весь секрет нежности этих коржиков — в правильной консистенции теста и предварительном нагреве молока с сахаром. Именно этот шаг гарантирует ту самую мягкую, почти воздушную текстуру.

В сотейнике нагреваю 200 мл молока с 190 г сахара, помешивая, до полного растворения сахара, но не доводя до кипения. Снимаю с огня и добавляю 100 г мягкого сливочного масла, одно яйцо, щепотку соли и ванилин, тщательно перемешиваю до однородности. Постепенно всыпаю 450–500 г муки, смешанной с 1,5 ч. л. разрыхлителя, и замешиваю мягкое, немного липнущее тесто — важно не перенасытить его мукой, иначе коржики будут твердыми.

Убираю тесто в холодильник на 30 минут, затем раскатываю толщиной около 1 см и вырезаю коржики формочками. Выкладываю их на противень с пергаментом, при желании смазываю яйцом или молоком и выпекаю в разогретой до 180°C духовке 15–20 минут до легкого золотистого оттенка. Готовые коржики оставляю остывать на решетке.

