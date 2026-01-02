С этим сокровищем и праздник удался — миндальное печенье с апельсиновой цедрой: только белок, сахар и орехи

Это печенье — воплощение изысканной простоты. Оно хрустящее снаружи и слегка влажное внутри, с глубоким ореховым вкусом и свежим цитрусовым ароматом, который наполняет дом ощущением праздника. Идеально к чаю или кофе, оно станет украшением любого стола и придется по вкусу даже самым взыскательным гурманам, при этом готовится из трех основных ингредиентов.

Для приготовления вам понадобится: 200 г молотого миндаля, 150 г сахара, 2 яичных белка (около 60–70 г), цедра одного апельсина, щепотка соли. Для украшения можно использовать цельные миндальные лепестки. Разогрейте духовку до 160 °C. В миске смешайте молотый миндаль, сахар и апельсиновую цедру. Отдельно взбейте белки с щепоткой соли до мягких пиков. Аккуратно плавными движениями вмешайте белковую массу в сухую смесь до получения однородного густого «теста». Сформируйте небольшие шарики, выложите их на противень, застеленный пергаментом, слегка приплюсните и украсьте лепестками миндаля. Выпекайте 20–25 минут до золотистого цвета. Дайте печенью полностью остыть на противне — оно станет более хрустящим. Храните в герметичной таре.

