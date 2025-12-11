«Хрустальный венок» вместо шубы: всего 3 главных ингредиента. Салат с пекинкой и крабовыми палочками под вино и шампанское

Праздничный стол — это время для экспериментов и ярких вкусов, а не для повторения одних и тех же рецептов из года в год. Если вы ищете лёгкую, свежую и эффектную альтернативу классической «сельди под шубой», которая часто кажется тяжёлой и приелась, этот салат станет настоящим открытием. «Хрустальный венок» — это не просто красивое название, а обещание: блюдо получается невероятно воздушным, хрустящим и освежающим. Сочетание сочной пекинской капусты, нежных крабовых палочек и лёгкого яичного омлета создаёт гармоничный вкус, который не перегружает желудок и идеально сочетается с праздничными напитками. А его форма в виде кольца делает его настоящим украшением стола.

Вам понадобится: 1 небольшой кочан пекинской капусты, 200 г крабовых палочек, 3 яйца, 1 огурец, 1 банка консервированной кукурузы (около 150 г), 5-6 столовых ложек майонеза или лёгкого йогуртового соуса, соль по вкусу. Для начала приготовьте тонкий яичный блинчик: взбейте яйца с щепоткой соли и вылейте на смазанную маслом сковороду. Жарьте с двух сторон, остудите и нарежьте соломкой. Пекинскую капусту тонко нашинкуйте. Крабовые палочки и огурец нарежьте тонкой соломкой. В большой миске смешайте все подготовленные ингредиенты, добавьте кукурузу (без жидкости). Заправьте салат майонезом или соусом, посолите по вкусу и аккуратно перемешайте. Для подачи возьмите плоское блюдо и поставьте в центр стакан или круглую чашку. Выложите салат вокруг формы, аккуратно утрамбовывая его, чтобы получилось ровное кольцо. Затем аккуратно уберите стакан. Украсьте венок зёрнами кукурузы, зеленью или дольками варёного яйца. Перед подачей дайте салату немного охладиться в холодильнике.

