Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 15:00

«Хрустальный венок» вместо шубы: всего 3 главных ингредиента. Салат с пекинкой и крабовыми палочками под вино и шампанское

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Праздничный стол — это время для экспериментов и ярких вкусов, а не для повторения одних и тех же рецептов из года в год. Если вы ищете лёгкую, свежую и эффектную альтернативу классической «сельди под шубой», которая часто кажется тяжёлой и приелась, этот салат станет настоящим открытием. «Хрустальный венок» — это не просто красивое название, а обещание: блюдо получается невероятно воздушным, хрустящим и освежающим. Сочетание сочной пекинской капусты, нежных крабовых палочек и лёгкого яичного омлета создаёт гармоничный вкус, который не перегружает желудок и идеально сочетается с праздничными напитками. А его форма в виде кольца делает его настоящим украшением стола.

Вам понадобится: 1 небольшой кочан пекинской капусты, 200 г крабовых палочек, 3 яйца, 1 огурец, 1 банка консервированной кукурузы (около 150 г), 5-6 столовых ложек майонеза или лёгкого йогуртового соуса, соль по вкусу. Для начала приготовьте тонкий яичный блинчик: взбейте яйца с щепоткой соли и вылейте на смазанную маслом сковороду. Жарьте с двух сторон, остудите и нарежьте соломкой. Пекинскую капусту тонко нашинкуйте. Крабовые палочки и огурец нарежьте тонкой соломкой. В большой миске смешайте все подготовленные ингредиенты, добавьте кукурузу (без жидкости). Заправьте салат майонезом или соусом, посолите по вкусу и аккуратно перемешайте. Для подачи возьмите плоское блюдо и поставьте в центр стакан или круглую чашку. Выложите салат вокруг формы, аккуратно утрамбовывая его, чтобы получилось ровное кольцо. Затем аккуратно уберите стакан. Украсьте венок зёрнами кукурузы, зеленью или дольками варёного яйца. Перед подачей дайте салату немного охладиться в холодильнике.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Как навсегда избавиться от желтых разводов на ковре без химчистки: простой домашний способ, который возвращает ворсу свежий вид и яркость
Общество
Как навсегда избавиться от желтых разводов на ковре без химчистки: простой домашний способ, который возвращает ворсу свежий вид и яркость
Банка фасоли и плавленый сырок для незабываемой намазки — идеальная закуска за копейки, которая готовится 5 минут
Общество
Банка фасоли и плавленый сырок для незабываемой намазки — идеальная закуска за копейки, которая готовится 5 минут
Банка фасоли и плавленый сырок для незабываемой намазки — идеальная закуска за копейки, которая готовится 5 минут
Общество
Банка фасоли и плавленый сырок для незабываемой намазки — идеальная закуска за копейки, которая готовится 5 минут
Вкуснее и нежнее Наполеона! Собираю «Мохито» — лаймовый бисквит, мятный сироп и белый ромовый крем
Общество
Вкуснее и нежнее Наполеона! Собираю «Мохито» — лаймовый бисквит, мятный сироп и белый ромовый крем
Покупаю один кусок мяса и готовлю горячее блюдо на всю семью: сочная корейка в духовке
Общество
Покупаю один кусок мяса и готовлю горячее блюдо на всю семью: сочная корейка в духовке
рецепты
ужины
салаты
новогодний стол — 2026
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 50 человек пострадали от утечки газа в поезде
Стало известно о спасении человека из-под завалов после сильного взрыва
Россиянам дали советы, как не ошибиться с выбором елки на Новый год
Мерц пожаловался, что США неверно понимают суть Евросоюза
Цифровой надзор без иллюзий: что дает онлайн-контроль стройки
Батрутдинов стал Шуриком, Кузьмина беременна двойней: киноновинки декабря
Названы возможные сроки возвращения России на мировой рынок
Инженер посоветовала наиболее экологичный вариант новогодней елки
Вдова отправила прах мужа в стратосферу
«Жужжалка» вышла в эфир с новым несуществующим словом
Что подарить на Новый год друзьям: 100+ идей для лучших подарков
В Минобороны раскрыли цели новых ударов ВС России
На популярном курорте начали массово досматривать россиян и искать вейпы
Одна нейросеть столкнулась с масштабным сбоем
Бывший премьер Украины заявил о скрытой от него информации перед Майданом
Гаттузо пошутил о его сравнении с Галустяном в роли тренера «ГазМяса»
Маркетолог сравнил цены на домашний и кофе навынос
В Роскачестве предостерегли от украшения елки с помощью бубликов
На Украине преступники использовали БПЛА для убийства
Мать ребенка с ДЦП получила штраф за инвалидную коляску
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.