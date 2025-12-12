Российский аэропорт поменял график работы

Аэропорт Калуги (Грабцево) временно прекратил работу, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его данным, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты гражданской авиации.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал пресс-секретарь.

Ранее Кореняко объявил, что в московском аэропорту Домодедово введены временные ограничения. Воздушная гавань перестала принимать и отправлять рейсы. По словам представителя Росавиации, решение принято для обеспечения безопасности полетов.

Прежде в Росавиации уточнили, что в Москве ввели временные ограничения на работу аэропорта Внуково. Воздушную гавань уже закрывали в ночь на 11 декабря. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов

Тем временем стало известно, что самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог сесть в Москве из‑за закрытого воздушного пространства и ушел на запасной аэродром. Ограничения Росавиации привели к задержке свыше 170 рейсов.