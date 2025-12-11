Еще один московский аэропорт временно закрыли Росавиация: в аэропорту Домодедово введены временные ограничения

В московском аэропорту Домодедово введены временные ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Воздушная гавань перестала принимать и отправлять рейсы. По словам представителя Росавиации, решение принято для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Домодедово. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал Кореняко.

Ранее в Росавиации сообщили, что в Москве ввели временные ограничения на работу аэропорта Внуково. Воздушную гавань уже закрывали в ночь на 11 декабря.

Тем временем стало известно, что самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог сесть в Москве из‑за закрытого воздушного пространства и ушел на запасной аэродром. Ограничения Росавиации привели к задержке свыше 170 рейсов.

До этого Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 11 декабря силы ПВО России ликвидировали и перехватили 40 украинских беспилотников над Московской областью, из них 32 летели на Москву. Всего ночью средства противовоздушной обороны сбили 287 беспилотников ВСУ на территории России.