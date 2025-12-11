Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 10:06

Аэропорт Внуково снова приостановил работу

Пассажирский самолет в аэропорту Внуково Пассажирский самолет в аэропорту Внуково Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Москве ввели временные ограничения на работу аэропорта Внуково, сообщил в Telegram-канале советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. По его словам, шаги были приняты для обеспечения безопасности.

Аэропорт Внуково: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее пресс-секретарь ФАВТ заявил, что после ввода временных ограничений заработали аэропорты Домодедово, Внуково, Жуковский (Раменское) и Шереметьево. Воздушные гавани начали работу на выпуск и прием самолетов.

До этого мэр столицы Сергей Собянин заявил, что один украинский беспилотный летательный аппарат попытался атаковать территорию Москвы. По его словам, воздушная цель была ликвидирована силами противовоздушной обороны Министерства обороны России.

Также стало известно, что самолет египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines, следующий из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург, экстренно приземлился в Челябинске. Причиной посадки назвали неблагоприятные погодные условия в точке назначения.

