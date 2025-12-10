ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 06:27

Калужский аэропорт закрылся

Росавиация: в аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В калужском аэропорту Грабцево ввели временные ограничения на работу, заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее в воздушном пространстве международного аэропорта Шереметьево были введены временные ограничения. Данная мера была связана с введением плана «Ковер». В воздушной гавани предупредили, что из-за этих ограничений процесс обслуживания рейсов может занимать больше времени. Пассажиров просили заранее подготовиться к возможным задержкам.

Как сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко, аналогичные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали и в аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино). Он пояснил, что эти меры принимаются для обеспечения необходимого уровня безопасности полетов гражданской авиации.

Калуга
ограничения
аэропорты
Росавиация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова решила подарить Финляндии краткую историю русофобии
Москалькова заявила о системных проблемах с льготными лекарствами в России
Сразу 25 детей из России попали в скандальную базу «Миротворца»
«Разрушительные последствия»: дипломат указал на вред санкций для всего ЕС
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 декабря: инфографика
Два десятка БПЛА устроили налет на Россию посреди ночи
Долиной провели необычную экспертизу
«Сбавляю обороты»: Трамп ответил на публикации об ухудшении его здоровья
«Нарушая права»: Москалькова предупредила о последствиях изъятия активов РФ
Врач раскрыл, что делать при попадании пробки от бутылки шампанского в глаз
Какие льготы положены пенсионерам после 80 лет: собрали все меры поддержки
Нашли укрытие ВСУ в лесу и ударили дронами: успехи ВС РФ к утру 10 декабря
Юрист рассказала, имеет ли право начальник вызвать на работу в праздники
«Чеховское ружье»: Задорнов указал на угрозу для экономики России
«Стараемся»: танк Т-80БВМ уничтожил опорный пункт ВСУ в зоне СВО
FPV-дроны ВС РФ взорвали минометы ВСУ в Сумской области
Калужский аэропорт закрылся
Два пункта управления БПЛА ВСУ у Константиновки стерты с лица земли
Россиянам назвали лучшую альтернативу спиртному на Новый год
К чему снится хомяк: удача или хлопоты? Полное толкование
Дальше
Самое популярное
Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.