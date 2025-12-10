Калужский аэропорт закрылся

В калужском аэропорту Грабцево ввели временные ограничения на работу, заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее в воздушном пространстве международного аэропорта Шереметьево были введены временные ограничения. Данная мера была связана с введением плана «Ковер». В воздушной гавани предупредили, что из-за этих ограничений процесс обслуживания рейсов может занимать больше времени. Пассажиров просили заранее подготовиться к возможным задержкам.

Как сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко, аналогичные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали и в аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино). Он пояснил, что эти меры принимаются для обеспечения необходимого уровня безопасности полетов гражданской авиации.