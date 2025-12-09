В воздушном пространстве Шереметьево ввели временные ограничения

ТИЭФ'25
Временные ограничения введены в периметре воздушного пространства международного аэропорта Шереметьево, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Такая мера принята на фоне действующего сигнала «ковер».

Вниманию пассажиров! Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с введением сигнала «ковер», — говорится в сообщении.

Из-за введенных ограничений обслуживание может затянуться. Всех пассажиров призывают быть готовым к более длительному ожиданию. Также не исключены изменения в расписании рейсов.

Информацию о статусе вашего рейса уточняйте через коммуникационные каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, колл-центр, а также чат-бота, — добавили в пресс-службе.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропорту Нижнего Новгорода. Как уточнил представитель Росавиации Артем Кореняко, такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

