ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 07:12

Аэропорт Нижнего Новгорода временно ограничил работу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Аэропорт Нижний Новгород (Стригино): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в тамбовском аэропорту Донское. Кроме того, аналогичные меры приняли в аэропортах Грозного, Магаса и Владикавказа. Как уточнил Кореняко, ограничения действуют для обеспечения безопасности полетов.

По данным Министерства обороны, вечером 8 декабря средства противовоздушной обороны ликвидировали и перехватили 11 украинских беспилотников над четырьмя регионами России. Пять БПЛА сбили над Ростовской областью и по два — над территориями Белгородской, Волгоградской и Брянской областей.

Росавиация
Нижний Новгород
аэропорты
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры искореженного при столкновении с поездом автомобиля
Это просто хлеб с начинкой? Нет, это кулинарный шедевр!
Зоопсихолог объяснила бегство британского кота Ларри от Зеленского
Власти уточнили информацию о пострадавших при атаке БПЛА на Чебоксары
Забудьте о своих прошлых шубах! Готовим самую правильную на праздник
Экс-главу российского города заподозрили в превышении полномочий
Задержан бывший мэр российского города
Два российских космонавта вернулись на Землю
БПЛА атаковали Чувашию и ранили мирных жителей
«Полный провал»: на Украине осудили поездку Зеленского в Лондон
Ученые раскрыли диету, которая снижает риск деменции у пожилых
Российская многоэтажка приняла на себя удар украинского дрона
Женщина дала мигранту приют и сделала его секс-рабом
Врач раскрыла, чем можно заменить главный новогодний салат
Неожиданный поворот: в «Медвежью шубку» добавили яблоко — попробуйте!
«Солнцепек» выжег ВСУ, Киев готовит свой план: новости СВО к утру 9 декабря
«Настоящий друг»: позиция РФ удивила Китай на фоне одной проблемы
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 декабря: инфографика
В США допустили отказ Трампа от урегулирования кризиса на Украине
«Опасное положение»: политолог озвучил детали возможного бегства Зеленского
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.