Аэропорт Нижнего Новгорода временно ограничил работу

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в тамбовском аэропорту Донское. Кроме того, аналогичные меры приняли в аэропортах Грозного, Магаса и Владикавказа. Как уточнил Кореняко, ограничения действуют для обеспечения безопасности полетов.

По данным Министерства обороны, вечером 8 декабря средства противовоздушной обороны ликвидировали и перехватили 11 украинских беспилотников над четырьмя регионами России. Пять БПЛА сбили над Ростовской областью и по два — над территориями Белгородской, Волгоградской и Брянской областей.