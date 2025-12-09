ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 03:42

Еще один аэропорт России закрылся из-за ограничений

Росавиация: аэропорт Тамбова временно не принимает и не отправляет рейсы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В тамбовском аэропорту Донское ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Они действуют для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее рейс Сочи — Санкт-Петербург задержался почти на два часа из-за одного нетрезвого пассажира. Самолет пришлось вернуть со взлетной полосы к терминалу, после того как мужчина устроил драку, навязчиво приставая к супружеской паре с поцелуями и объятиями. Экипаж пытался успокоить мужчину, но конфликт перерос в драку, после чего пилот принял решение вернуться к терминалу. После драки любвеобильный дебошир был передан полиции.

До этого появилась информация, что несколько десятков граждан России отказались покидать борт самолета в Казахстане. Воздушное судно приземлилось не в пункте назначения, а в другом городе, расположенном в 1500 километрах от него. Пассажирам просто предложили покинуть салон в степи рядом с Актау.

аэропорты
Тамбов
ограничения
Росавиация
