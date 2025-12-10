ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 06:20

Россиянам назвали лучшую альтернативу спиртному на Новый год

Гастроэнтеролог Сухорукова: спиртное на Новый год лучше заменить домашним морсом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В новогоднюю ночь вместо алкоголя лучше приготовить домашний морс, заявила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Людмила Сухорукова. По ее словам, в качестве альтернативы также могут выступить травяные чаи и соки из свежих фруктов.

Полезными альтернативами спиртному на Новый год могут стать натуральные морсы из клюквы или брусники, а также компоты из сухофруктов. Они богаты витаминами и не содержат вредных добавок. Кроме того, алкоголь можно заменить минеральной водой с лимоном и мятой. Это освежающий и полезный напиток, который поможет пищеварению. Успокаивающим действием, в свою очередь, обладают чаи с ромашкой, мятой или мелиссой. Если нет противопоказаний, выбор может пасть на свежевыжатые соки, однако следует помнить о содержании сахара и употреблять их в умеренных количествах, — посоветовала Сухорукова.

Ранее исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина заявила, что коньяк и красное вино вызывают наиболее тяжелое похмелье из-за высокого содержания в них сивушных масел, танинов и других компонентов. По ее словам, темные алкогольные напитки в целом хуже усваиваются организмом, чем светлые.

алкоголь
врачи
советы
Новый год
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
