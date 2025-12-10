ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 05:38

Россиян предупредили о фейковых каналах Минпросвещения в соцсетях

Мошенники начали создавать фейковые каналы от лица Минпросвещения России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Минпросвещения России предупредило граждан о мошенниках, которые начали создавать фейковые каналы в мессенджерах, выдавая себя за официальные источники министерства, передает РИА Новости. Ведомство рекомендует получать информацию исключительно через свои официальные ресурсы.

Минпросвещения России предупреждает граждан, педагогов, учащихся и их родителей о массовом распространении в мессенджерах фейковых каналов и чатов, которые выдают себя за официальные источники министерства. Эти мошеннические ресурсы создаются для сбора конфиденциальных данных, распространения ложной информации и финансового обмана, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что правительство России разработало второй комплексный пакет мер для защиты граждан от кибермошенников, заявил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Среди ключевых предложений — запрет международных звонков без согласия абонента и введение специальных детских сим-карт.

До этого депутат Госдумы Антон Немкин заявил, что мошенники начали чаще звонить школьникам под предлогом срочной диспансеризации. Представляясь врачами, они пытаются узнать персональные данные детей — от контактной информации до паспортной.

