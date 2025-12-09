ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 17:27

Глава российского города впал в кому после ДТП

Глава Реутова Науменко впал в кому после ДТП в Нижнем Новгороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава городского округа Реутов Филипп Науменко находится в коме после серьезного дорожно-транспортного происшествия, сообщил источник Telegram-канала112. Политик попал в аварию в Нижнем Новгороде несколько дней назад. Официальные данные о состоянии чиновника пока не поступали.

Науменко был срочно доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время врачи проводят все необходимые мероприятия, борясь за его жизнь.

Ранее в Великом Новгороде 8 декабря водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе. 76-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому переходу и получила серьезные травмы. Ее доставили в приемное отделение больницы.

В Улан-Удэ автомобиль на большой скорости врезался в группу пешеходов. Инцидент произошел на регулируемом переходе возле театра имени Бестужева. В результате предварительно пострадали двое людей — мужчина и женщина. На месте образовалась пробка. Столкновение случилось на зеленый сигнал светофора, когда люди переходили дорогу. Причины наезда и все детали происшествия сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.

