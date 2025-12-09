Глава российского города впал в кому после ДТП

Глава городского округа Реутов Филипп Науменко находится в коме после серьезного дорожно-транспортного происшествия, сообщил источник Telegram-канала112. Политик попал в аварию в Нижнем Новгороде несколько дней назад. Официальные данные о состоянии чиновника пока не поступали.

Науменко был срочно доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время врачи проводят все необходимые мероприятия, борясь за его жизнь.

