10 декабря 2025 в 06:45

Юрист рассказала, имеет ли право начальник вызвать на работу в праздники

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Беременных женщин и несовершеннолетних запрещено вызывать на работу в период праздников, заявила NEWS.ru юрист Екатерина Нечаева. По ее словам, руководство может привлекать сотрудников к работе в выходные дни только из-за производственной необходимости.

Работодатель может привлекать сотрудников к работе в праздники только из-за производственной необходимости, непредвиденных работ, которые нужно выполнить срочно, иначе это негативно скажется на нормальной работе организации. Но оплата труда в праздничные дни производится в двойном размере. При почасовой оплате — двойной тариф за каждый час. По желанию работника повышенную оплату можно заменить дополнительным выходным днем. Беременных женщин и несовершеннолетних привлекать запрещено, — отметила Нечаева.

Она подчеркнула, что также существует группа сотрудников, которых можно вызвать только с их письменного согласия. По ее словам, к этой категории относятся: родители детей до трех лет, одинокие матери и отцы, многодетные родители, опекуны, работники с детьми-инвалидами и те, кто ухаживает за больными родственниками.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал идею перевести россиян на удаленную работу из-за вспышки гриппа. По его мнению, добровольное решение компаний об удаленке в период эпидемии говорит о бережном отношении руководства к сотрудникам.

