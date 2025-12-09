ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 17:17

В Госдуме оценили идею перевести россиян на удаленку из-за вспышки гриппа

Депутат Нилов поддержал идею перевести россиян на удаленку из-за вспышки гриппа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Частичный перевод россиян на удаленку из-за вспышки гриппа возможен, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, добровольное решение компаний об удаленке в период эпидемии говорит о бережном отношении руководства к сотрудникам.

Наше трудовое законодательство позволяет использовать гибкие формы занятости по договоренности между работником и работодателем. COVID дал серьезный импульс для того, чтобы эти рамки были прописаны у нас в Трудовом кодексе. Кроме этого, у нас есть отдельные случаи, когда работодатель просто обязан перевести на удаленку, например при возникновении определенных чрезвычайных ситуаций в виде начала эпидемии заболевания. В добровольных случаях руководители компаний сами должны принять решение, взвесив все риски и оценив, насколько дистанционка допустима для их сотрудников, — заявил Нилов.

Депутат отметил, что введение обязательного удаленного формата работы по всей стране возможно только при постановлении надзорных органов здравоохранения и глав регионов. По его словам, тем сотрудникам, чья работа не предусматривает занятость в дистанте, стоит внимательнее относиться к профилактике заболеваний.

При нынешнем подъеме гриппа прежде всего нужно ориентироваться на позиции Роспотребнадзора, главного санитарного врача и руководства регионов для ввода обязательной удаленки по всей стране. Но есть и те профессии, в которых работу онлайн сделать невозможно: врачи, сталевары или работники станка. В таком случае не будет лишним провести дополнительные профилактические мероприятия, направленные на исключение возможности распространения болезни, — заключил Нилов.

Ранее депутат Государственной думы Алексей Куринный заявил, что удаленный формат работы поможет россиянам снизить уровень распространения гриппа. Он отметил, что подобные меры необходимы в регионах с эпидемическим подъемом заболевания.

депутаты
россияне
Госдума
болезни
работа
Александрина Гуловская
А. Гуловская
