ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 10:19

В Госдуме предложили перевести сотрудников на удаленку из-за вспышки гриппа

Депутат Куринный: удаленная работа поможет снизить распространение гриппа

Алексей Куринный Алексей Куринный Фото: Мария Девахина/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Удаленный формат работы поможет снизить уровень распространения гриппа, рассказал LIFE.ru депутат Государственной думы Алексей Куринный. Он отметил, что подобные меры необходимы в регионах с эпидемическим подъемом гриппа.

Когда речь идет о тех регионах, где наблюдается эпидемический подъем гриппа, и работодатель идет на то, чтобы отпустить своих сотрудников на работу из дома, лучше взять удаленку в период такой вспышки заболеваемости, отсидеться, чтобы не разносить и не подхватывать вирус, — рассказал Куринный.

Депутат отметил, что такая мера поможет избегать мест скопления людей. Он подчеркнул, что не всем работодателям может понравиться такое решение.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области 1405 школьников перевели на дистанционное обучение в связи с ОРВИ. Новый формат обучения затронул свыше 30 школ.

депутаты
удаленщики
грипп
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе рассказали, какие слова Зеленского могут сорвать мирный план США
Премьером Чехии официально стал лидер оппозиции
Трамп разморозил продажу мощных чипов Китаю
Сначала цветы, а потом перелом носа: боец ММА отправил жену в нокаут
Путин снял Баздникина с должности посла в Северной Македонии
На Западе прогнозируют выход США из НАТО и сближение с Россией
Житель Саратова оформил кредитку на родственника и перевел деньги себе
Украине предрекли скорый крах при связанном с Трампом условии
Риелторов хотят обязать страховать ответственность на полмиллиона рублей
Зеленский прибыл в Рим
В ГД объяснили обнуление налога на выплаты работникам при рождении ребенка
Подросток вышел из дома и бесследно исчез в Челябинской области
Главнокомандующий ВМФ России оценил возможность конфликтов в Арктике
Один шаг Путина потряс сразу несколько стран Запада
Муфтии призвали мусульман отказаться от намазов в толпе
Пленум ВС отменил постановление об Европейской конвенции по правам человека
Депутата Госдумы захотели отправить за решетку в одной стране
В Гатчине мужчина схватил школьника за горло и попытался увести в подъезд
Офтальмолог назвала тревожные причины «мушек» перед глазами
Злоумышленники незаконно продали лекарства на сумму более 200 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.