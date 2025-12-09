В Госдуме предложили перевести сотрудников на удаленку из-за вспышки гриппа

Удаленный формат работы поможет снизить уровень распространения гриппа, рассказал LIFE.ru депутат Государственной думы Алексей Куринный. Он отметил, что подобные меры необходимы в регионах с эпидемическим подъемом гриппа.

Когда речь идет о тех регионах, где наблюдается эпидемический подъем гриппа, и работодатель идет на то, чтобы отпустить своих сотрудников на работу из дома, лучше взять удаленку в период такой вспышки заболеваемости, отсидеться, чтобы не разносить и не подхватывать вирус, — рассказал Куринный.

Депутат отметил, что такая мера поможет избегать мест скопления людей. Он подчеркнул, что не всем работодателям может понравиться такое решение.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области 1405 школьников перевели на дистанционное обучение в связи с ОРВИ. Новый формат обучения затронул свыше 30 школ.