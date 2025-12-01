Свыше тысячи школьников перешли на удаленку из-за ОРВИ в одном регионе В Кузбассе свыше тысячи детей перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ

В Кемеровской области 1405 школьников перевели на дистанционное обучение в связи с ОРВИ, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на Министерство образования Кузбасса. Новый формат обучения затронул свыше 30 школ.

Две школы переведены на дистанционное обучение в муниципальных округах города Ленинска-Кузнецкого. Аналогичные меры приняли в 34 школах в Кемеровском, Новокузнецком, Прокопьевском, Тайгинском городских округах, Гурьевском, Ижморском, Тисульском, Яшкинском муниципальных округах, — сообщил источник издания.

Помимо этого, в регионе приостановили работу три детских сада, которые расположены в Ленинске-Кузнецком и Юрге. В Новокузнецке, Прокопьевске, Тайге, а также Промышленновском, Яйском и Яшкинском муниципальных округах временно закрыли 23 группы в 19 детсадах.

