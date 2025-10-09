Студентов СибГУТИ перевели на дистант из-за холода в аудиториях

Студентов Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики перевели на дистанционное обучение с 9 по 11 октября из-за холода в аудиториях, сообщается на сайте вуза. Решение принято в связи с отсутствием теплоснабжения в первом учебном корпусе.

С 9 по 11 октября перевести обучающихся очной формы обучения всех направлений подготовки и специальностей на дистанционный формат в соответствии с утвержденным расписанием занятий, — говорится в сообщении.

По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Новосибирске сохраняется холодная и ветреная погода. В утренние часы ожидается мокрый снег и гололедица при температуре около нуля градусов.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал, что предстоящая зима в России с большой вероятностью окажется холоднее прошедшей. Эксперт ожидает, что температура сохранится выше климатической нормы, а в центральных регионах количество осадков может превысить обычные показатели.