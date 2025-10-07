Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 17:25

Синоптик объяснил, почему эта зима будет холоднее прошлой

Метеоролог Шувалов: экстремальное тепло в январе два года подряд маловероятно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зима 2024–2025 года в России была одной из самых теплых, поэтому в этом году температуры скорее всего, будут ниже прошлогодних, объяснил в беседе с NEWS.ru глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. При этом, по его словам, столбики термометров все равно могут удерживаться на отметках выше нормы.

Во всяком случае, январь 2025 года был экстремально теплым. Повторение подряд двух экстремально теплых годов в январе просто маловероятно, поэтому наступающая зима с очень большой вероятностью будет холоднее прошедшей. По отношению к норме, я думаю, что здесь она тоже будет чуть выше нормы. Если говорить про центр [России], скорее всего, [осадков будет] чуть больше нормы, — отметил метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что предстоящая зима будет холоднее, чем в прошлом году. По его словам, в среднем температура воздуха в январе и феврале будет значительно ниже. При этом пока нельзя сказать, будет ли зима ранней или поздней.

Что касается весны, по словам синоптика, в 2026 году она наступит раньше обычного срока. Вильфанд также отметил, что холодной погоды не прогнозируется по всей России. Периоды резких понижений температуры по среднемесячным показателям будут на европейской и азиатской частях страны. Точность прогноза метеоролог оценил в 65–68%.

погода
зимы
синоптики
прогнозы
холода
