Вильфанд рассказал, какой будет предстоящая зима Вильфанд предупредил россиян о холодной зиме в 2026 году

Предстоящая зима будет холоднее, чем в прошлом году, заявил в ходе пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, которые приводят «Известия», в среднем температура воздуха в январе и феврале будет значительно ниже. При этом пока нельзя сказать, будет ли зима ранней или поздней.

Нынешняя зима не прогнозируется такой же теплой, как в прошлом году, — сказал Вильфанд.

Что касается весны, по словам синоптика, в 2026 году она наступит раньше обычного срока. Вильфанд также отметил, что холодной погоды не прогнозируется по всей России. Периоды резких понижений температуры по среднемесячным показателям будут на европейской и азиатской частях страны. Точность прогноза метеоролог оценил в 65–68%.

Ранее Вильфанд рассказал, что в Москве до конца года прогнозируется увеличение числа резких изменений погоды. По его словам, это негативный фактор. Синоптик обратил внимание, что в первые 22 дня сентября стояла теплая погода, но затем резко похолодало, и начался отопительный сезон — на 10 дней раньше обычного.