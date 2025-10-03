Россиянам рассказали, чего ждать от погоды в этом году

В Москве до конца года прогнозируется увеличение числа резких изменений погоды, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, переданным «Москвой 24», это негативный фактор.

Климатические качели продолжаются. Количество резких изменений погоды увеличивается, это негативный фактор, — отметил он.

Он отметил, что в первые 22 дня сентября стояла теплая погода, но затем резко похолодало, и начался отопительный сезон — на 10 дней раньше обычного. Синоптик также добавил, что, по прогнозам, температура будет продолжать расти вплоть до конца XXII века, и именно это способствует усилению изменений погодных условий.

Ранее Вильфанд заявил, что первая половина текущей недели в Москве по климатическим условиям будет соответствовать середине октября. По его словам, температура воздуха окажется на три-четыре градуса ниже нормы.