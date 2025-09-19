Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 09:31

Работающие из дома россияне ощущают себя счастливее

SuperJob: безработные и удаленщики счастливее офисных сотрудников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Среди безработных и работающих удаленно россиян доля абсолютно счастливых людей выше, чем среди сотрудников офисов, выяснили по результатам опроса аналитики SuperJob, пишет РБК. В опросе приняли участие 2,5 тысячи респондентов из 494 населенных пунктов.

31% безработных и удаленных сотрудников считают себя полностью счастливыми, в то время как среди офисных работников таких лишь 27%. Однако среди безработных больше тех, кто чувствует себя несчастными — 7% против 3% у работающих.

Наибольший процент счастливых — 34% — наблюдается среди россиян с доходом выше 100 тысяч рублей в месяц, тогда как у остальных этот показатель варьируется от 25% до 27%. Люди со средним профессиональным образованием чаще ощущают себя счастливыми (82%), чем те, у кого есть высшее образование (77%). Также исследование показало, что 32% состоящих в браке людей полностью счастливы против 20% среди одиноких.

Ранее юрист Михаил Салкин рассказал, что удаленного сотрудника могут уволить за невыход на связь в течение длительного времени. При этом он отметил, что простое отсутствие в рабочем чате нельзя расценивать как прогул.

опросы
общество
работа
удаленщики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин поздравил работников оборонного комплекса с Днем оружейника
Ресторан в центре Москвы оказался во власти дебошира
МИД России разочарован решением ООН по Газе
Глушко рассказал о главной ошибке сына, женившегося на экс-танцовщице
Россия выступила за снятие санкций СБ ООН с одной страны
«Надо развеивать заблуждения»: губернатор Филимонов высказался о мигрантах
Путин рассказал о росте производства российского вооружения в десятки раз
Пугачева, Чубайс, Макаревич: кто из врагов СВО продолжает зарабатывать в РФ
Путин высказался об окончании СВО
Путин объяснил, понадобится ли России современное вооружение после СВО
Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza
Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в 100 тыс. долларов
Экс-депутат назвал главную опасность для Зеленского на Украине
«До последней капли крови»: в ГД предложили Алехину способ искупить вину
«Отвлекающий маневр»: экономист объяснил слухи о повышении НДС
Губернатор Филимонов объяснил отмену запрета мигрантам работать на стройках
Найдены древнейшие «копченые» мумии
Раскрыта правда об избиениях людей на «рабовладельческой ферме»
В Польше раскрыли, какую операцию планируют румынские военные
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.