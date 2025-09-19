Работающие из дома россияне ощущают себя счастливее

Среди безработных и работающих удаленно россиян доля абсолютно счастливых людей выше, чем среди сотрудников офисов, выяснили по результатам опроса аналитики SuperJob, пишет РБК. В опросе приняли участие 2,5 тысячи респондентов из 494 населенных пунктов.

31% безработных и удаленных сотрудников считают себя полностью счастливыми, в то время как среди офисных работников таких лишь 27%. Однако среди безработных больше тех, кто чувствует себя несчастными — 7% против 3% у работающих.

Наибольший процент счастливых — 34% — наблюдается среди россиян с доходом выше 100 тысяч рублей в месяц, тогда как у остальных этот показатель варьируется от 25% до 27%. Люди со средним профессиональным образованием чаще ощущают себя счастливыми (82%), чем те, у кого есть высшее образование (77%). Также исследование показало, что 32% состоящих в браке людей полностью счастливы против 20% среди одиноких.

