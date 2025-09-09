Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 06:45

Юрист ответил, могут ли уволить удаленщика за отсутствие в рабочем чате

Юрист Салкин: удаленного сотрудника могут уволить за длительный невыход на связь

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Удаленного сотрудника могут уволить за невыход на связь в течение длительного времени, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. При этом он отметил, что простое отсутствие в рабочем чате нельзя расценивать как прогул, но в случае закрепления в трудовом договоре обязанности «быть на связи» эту ситуацию можно квалифицировать как неисполнение обязанностей.

Для дистанционных работников отдельные правила закреплены в статье 312.8 ТК РФ. Трудовой договор может предусматривать дополнительные основания увольнения, например «невыход на связь в течение определенного времени» или «смена места работы без уведомления работодателя». Эти основания должны быть прямо прописаны в договоре или в локальном нормативном акте, с которым сотрудник ознакомлен. Отсутствие в рабочем чате само по себе не считается прогулом, но может квалифицироваться как неисполнение обязанностей, если обязанность быть на связи закреплена в договоре, — объяснил Салкин.

Юрист добавил, что трудовой договор с удаленным сотрудником может быть расторгнут при смене места работы без согласования с работодателем. По его словам, компании строго относятся к переезду специалистов в другую страну, особенно если они работают с конфиденциальными данными.

Например, если местом работы указан город Москва, то формально удаленная работа из другой области может быть расценена как нарушение со стороны работника, хотя серьезнее считается работа за пределами РФ, если, например, дистанционно идет взаимодействие с данными ограниченного доступа, — отметил Салкин.

Юрист резюмировал, что удаленный формат не меняет общих оснований увольнения. По его словам, работа этой категории сотрудников подчиняется статье 81 Трудового кодекса России.

Ранее Салкин заявил, что работодатели не имеют права принуждать сотрудников к установке национального мессенджера на личные смартфоны. По его словам, увольнение сотрудника за отказ использовать личный гаджет для корпоративных нужд может быть оспорено в судебном порядке.

Софья Якимова
С. Якимова
