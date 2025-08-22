Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 10:36

Юрист высказался о принуждении работников устанавливать мессенджер MAX

Юрист Салкин назвал незаконным принуждение работников к установке MAX

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Работодатели не имеют права принуждать сотрудников к установке национального мессенджера MAX на личные смартфоны, так как это нарушает конституционные права граждан, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, для рабочих задач руководство обязано предоставлять служебные устройства, а не вторгаться в частную жизнь персонала.

Если для работы нужен конкретный мессенджер, например MAX, работодатель обязан обеспечить сотрудника служебным телефоном либо иным оборудованием, а не навязывать использование личного смартфона. Работник вправе не использовать личный телефон для рабочих нужд. Принуждение к установке приложения на личное устройство может квалифицироваться как нарушение конституционного права на неприкосновенность частной жизни — статья 23 Конституции РФ — и незаконное вмешательство в частную сферу, — пояснил Салкин.

Юрист отметил, что увольнение сотрудника за отказ использовать личный гаджет для корпоративной переписки легко оспаривается в судебном порядке. По его словам, суд не только восстановит работника в должности, но и обяжет компанию выплатить компенсацию за все время вынужденного прогула.

Увольнение за отказ устанавливать на личный смартфон мессенджер MAX противоречит нормам статьи 81 ТК РФ. Такое увольнение оспаривается на раз-два в суде. Работодатель будет обязан выплатить компенсацию за вынужденный прогул, — резюмировал Салкин.

Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что, несмотря на повышенную степень защиты в национальном мессенджере MAX, пользователям необходимо соблюдать базовые правила безопасности. По ее словам, рекомендуется проверять личности собеседников, чтобы избежать возможных рисков.

мессенджеры
MAX
работники
увольнения
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль отказал во въезде крупному европейскому чиновнику
Рыбалка подростков на Амуре закончилась трагедией
Историк рассказал о значении цветов российского флага
На Урале начали строить крупнейшую фабрику по добыче золота
Двух жителей Приморья заподозрили в сотрудничестве с СБУ
Россиянка нашла в лесу 9 килограммов наркотика вместо грибов
Генерал ответил, можно ли считать украинскую авиацию уничтоженной
Журналист питался травой и мочой ради выживания в горах
В России массово жалуются на сбои в заменившем Telegram западном сервисе
«Один раз возбухнула и пожалела»: Кудрявцева о нынешних отношениях с мужем
Объект топливной инфраструктуры загорелся под Брянском после удара ВСУ
Путин поздравил азербайджанского политика с днем рождения
Мужчина спас рабочего, который едва не сгорел при взрыве газовой трубы
Белгородскую область атаковали около 100 украинских дронов
«Из России с любовью»: Микки Рурка застали за объятиями с россиянкой
Военэксперт усмотрел западный след в ударах ВСУ по «Дружбе»
Россиянам рассказали о последствиях отказа от алкоголя для организма
Коц объяснил, как Венгрия может пресечь атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба»
Китай раскритиковал «определенную страну» накануне саммита ШОС
Психолог оценила привычку людей постоянно обращаться к ИИ
Дальше
Самое популярное
Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!
Общество

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.