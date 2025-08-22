Юрист высказался о принуждении работников устанавливать мессенджер MAX

Работодатели не имеют права принуждать сотрудников к установке национального мессенджера MAX на личные смартфоны, так как это нарушает конституционные права граждан, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, для рабочих задач руководство обязано предоставлять служебные устройства, а не вторгаться в частную жизнь персонала.

Если для работы нужен конкретный мессенджер, например MAX, работодатель обязан обеспечить сотрудника служебным телефоном либо иным оборудованием, а не навязывать использование личного смартфона. Работник вправе не использовать личный телефон для рабочих нужд. Принуждение к установке приложения на личное устройство может квалифицироваться как нарушение конституционного права на неприкосновенность частной жизни — статья 23 Конституции РФ — и незаконное вмешательство в частную сферу, — пояснил Салкин.

Юрист отметил, что увольнение сотрудника за отказ использовать личный гаджет для корпоративной переписки легко оспаривается в судебном порядке. По его словам, суд не только восстановит работника в должности, но и обяжет компанию выплатить компенсацию за все время вынужденного прогула.

Увольнение за отказ устанавливать на личный смартфон мессенджер MAX противоречит нормам статьи 81 ТК РФ. Такое увольнение оспаривается на раз-два в суде. Работодатель будет обязан выплатить компенсацию за вынужденный прогул, — резюмировал Салкин.

