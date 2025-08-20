Пользователей мессенджера MAX призвали соблюдать правила безопасности

Несмотря на повышенную степень защиты в национальном мессенджер MAX, пользователям необходимо соблюдать базовые правила безопасности, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. Рекомендуется проверять личности собеседников, чтобы избежать возможных рисков.

Никому не сообщайте секретные коды! Не совершайте финансовые операции по указанию незнакомых людей, — подчеркнула Волк.

Также она рассказала, что в Ростовской области сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в пособничестве международным мошенникам. Злоумышленники использовали мессенджер MAX для своих преступных действий. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.

Ранее сообщалось, что российский мессенджер MAX предоставит пользователям возможность дополнительной защиты аккаунтов на портале «Госуслуги». Для этого можно будет запросить одноразовый код (OTP-код) для доступа к личному кабинету. Сервис пока доступен в тестовом режиме, но в скором времени опция станет доступна всем пользователям «Госуслуг».