20 августа 2025 в 13:52

В MAX появился новый способ защитить аккаунт на «Госуслугах»

Россияне смогут защитить свой аккаунт на «Госуслугах» через MAX

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

У пользователей российского мессенджера MAX появится возможность дополнительно защитить свой аккаунт на «Госуслугах» от мошенников, заявили на портале Минцифры РФ. Россияне смогут запросить на платформе одноразовый код (OTP-код), чтобы получить доступ к личному кабинету на портале.

Отмечается, что сервис на данный момент доступен в тестовом режиме. Однако скоро дополнительно защитить свой аккаунт смогут все пользователи «Госуслуг». В Минцифры добавили, что MAX был разработан по закону о национальном мессенджере.

Ранее коммуникационный сервис «Сферум» завершил интеграцию в мессенджер MAX при поддержке Минпросвещения России. Новое образовательное пространство заработает с начала учебного года. При доработке платформы учитывались собранные за год предложения педагогов, учеников и родителей.

Также к 13 августа национальный мессенджер MAX возглавил топ бесплатных приложений в магазинах Google Play и AppStore. Сервис занял лидирующую позицию в российском сегменте. Рейтинг мессенджера в Google Play составляет 4,6. В AppStore показатель вырос до 4,4.

MAX
Госуслуги
коды
аккаунты
