В мессенджер МAX интегрировали образовательную платформу

Коммуникационный сервис «Сферум» завершил интеграцию в мессенджер MAX при поддержке Минпросвещения России, сообщили в пресс-службе ведомства. Новое образовательное пространство заработает с начала учебного года.

Обновленный «Сферум» будет удобнее и доступнее, утверждают в министерстве. При доработке сервиса учитывались собранные за год предложения педагогов, учеников и родителей. Особое внимание уделено вопросам безопасности. Внутри мессенджера в «Сферуме» можно установить индивидуальные настройки приватности и активировать безопасный режим.

Ранее Госдума единогласно приняла закон, согласно которому с 1 сентября 2025 года все смартфоны и планшеты, продаваемые в России, будут обязаны иметь предустановленный мессенджер MAX. Новый сервис объединит в себе функции обмена сообщениями, цифрового паспорта, электронной подписи и защиты от мошенников. Разработанный холдингом VK Max получит интеграцию с «Госуслугами» и образовательной платформой «Сферум».

До этого зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов отметил, что у MAX очень хорошие перспективы. Российский мессенджер будет развиваться в конкурентной среде, намекая на существование Telegram и других платформ.