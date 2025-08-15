Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Национальный мессенджер MAX возглавил топ бесплатных приложений в магазинах Google Play и AppStore, свидетельствуют данные площадок. Сервис занял лидирующую позицию в российском сегменте.

Так, рейтинг мессенджера в Google Play составляет 4,6. В AppStore показатель вырос до 4,4.

13 августа Роскомнадзор принял решение о частичном ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp. По данным РКН, такая мера необходима для противодействия преступникам. В ведомстве, ссылаясь на правоохранительные органы, подчеркнули, что популярные среди россиян голосовые сервисы широко используются мошенниками, вымогателями, террористами и агентами иностранных спецслужб.

Ранее депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сравнил блокировку звонков в мессенджерах в целях противодействия мошенникам с вырубкой лесов для борьбы с клещами. Он осудил решение Роскомнадзора, отметив, что защищать граждан от аферистов необходимо не запретами, а массированной информационной работой.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин на фоне блокировки звонков в Telegram и WhatsApp сообщил о регистрации в мессенджере MAX. Он отметил, что это не составило никакого труда, и призвал подписываться на его канал на новой платформе.

