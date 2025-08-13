Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 17:27

Володин загрузил MAX на фоне блокировки звонков в WhatsApp и Telegram

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на фоне блокировки звонков в Telegram и WhatsApp сообщил в своем канале о регистрации в мессенджере MAX. Он отметил, что это не составило никакого труда, и призвал подписываться на его канал на новой платформе.

Зарегистрировался в национальном мессенджере MAX. Это не составило никакого труда — скачал приложение и авторизовался в нем. И, конечно же, завел там канал. Так мы с вами расширяем возможности для нашего общения, — написал он.

Ранее Роскомнадзор принял решение о частичном ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp. По данным РКН, такая мера необходима для противодействия преступникам. В ведомстве, ссылаясь на правоохранительные органы, подчеркнули, что популярные среди россиян голосовые сервисы широко используются мошенниками, вымогателями, террористами и агентами иностранных спецслужб.

В Минцифры РФ также считают, что блокировка звонков через Telegram и WhatsApp снизит число случаев мошенничества. При этом там отметили, что доступ к вызовам через мессенджеры будет восстановлен в случае выполнения ими российских законов.

Вячеслав Володин
Госдума
Россия
мессенджеры
MAX
Telegram
WhatsApp
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта судьба шестого беглеца из изолятора для иностранцев на Кубани
Когда разблокируют звонки в Telegram и WhatsApp: заявления Минцифры и РКН
Российский регион в пятый раз оказался атакован ВСУ
В Telegram отреагировали на блокировку звонков для российских пользователей
Диетолог предостерегла от покупки нарезанных арбузов с рынка
«Невротический улучшайзинг»: сексолог разнес интимную косметологию
На Западе узнали о поиске США места для встречи Трампа, Путина и Зеленского
В Европе могут принять неожиданное решение по антироссийским санкциям
Макрон раскрыл цель Трампа на переговорах с Путиным
Мерц признал важность встречи Путина и Трампа на Аляске
Украина готова пойти на запрещенные приемы перед переговорами на Аляске
Сиделка Краско ответила на обвинения во лжи со стороны экс-жены актера
Коц: Украина требует от России отказаться от одного козыря
Названа причина огромного разрыва цен на новостройки и вторичное жилье
«Расчленит и скормит собаке»: звезда «Дома-2» еле уцелела при изнасиловании
Звездный телеведущий прислал прощальный венок на могилу Краско
В Германии заявили о готовности Украины обсуждать вопрос территорий
В Минцифры раскрыли, когда в России заработают звонки в Telegram и WhatsApp
Автоюрист высказался о возможном запрете «иранской тонировки»
Россияне нашли замену заблокированным Telegram и WhatsApp
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.