Володин загрузил MAX на фоне блокировки звонков в WhatsApp и Telegram

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на фоне блокировки звонков в Telegram и WhatsApp сообщил в своем канале о регистрации в мессенджере MAX. Он отметил, что это не составило никакого труда, и призвал подписываться на его канал на новой платформе.

Зарегистрировался в национальном мессенджере MAX. Это не составило никакого труда — скачал приложение и авторизовался в нем. И, конечно же, завел там канал. Так мы с вами расширяем возможности для нашего общения, — написал он.

Ранее Роскомнадзор принял решение о частичном ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp. По данным РКН, такая мера необходима для противодействия преступникам. В ведомстве, ссылаясь на правоохранительные органы, подчеркнули, что популярные среди россиян голосовые сервисы широко используются мошенниками, вымогателями, террористами и агентами иностранных спецслужб.

В Минцифры РФ также считают, что блокировка звонков через Telegram и WhatsApp снизит число случаев мошенничества. При этом там отметили, что доступ к вызовам через мессенджеры будет восстановлен в случае выполнения ими российских законов.